研究：消費者追捧柔軟度 廁紙商減用再生紙

英國每人年用127卷

英國紙業聯會統計，英國人每年消耗達130萬噸紙巾，平均每人每年使用127卷廁紙。英國消費者組織「道德消費者」（Ethical Consumer）一項研究發現，隨着愈來愈多消費者追捧較高級的4層式廁紙與有襯芯的廁紙，令生產商增加使用原木紙漿，以製造較柔軟的產品。其中全球最大廁紙生產商之一的金百利克拉克公司（Kimberly-Clark）2011年用於生產廁紙的紙漿有30%來自再生紙，但到2017年比例下降至23.5%，公司旗下品牌Andrex（皇冠）曾設有再生紙系列，但到2015年起已停售。

研究亦指出，雖然大部分廁紙都有FSC Mix認證，代表原材料來自獲森林管理委員會（FSC）認證屬可持續發展的原生樹林、再生紙漿及其他受監管的原生樹林，被視為對環境影響較少，但實質用於漂白原生木漿的化學劑遠較處理再生紙所用的更有害。

研究員克魯比（Alex Crumbie）說，儘管砍伐林木來生產廁紙其實並無需要，但現已成為趨勢。他指出，全球只有約三成人口會使用廁紙，說明世上可有許多衛生可靠的清潔方法可取代廁紙，「重要的是我們應該好好考慮自己在用什麼來擦屁股，因為與此同時我們珍貴的地球正遭受不當待遇」。

（衛報）