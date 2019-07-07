土耳其換央行行長 總統被批干預獨立性

上調利率惹埃爾多安不滿

切廷卡亞（Murat Cetinkaya，圖）自2016年4月接任央行行長一職，原定明年才結束任期，現由副手烏伊薩爾（Murat Uysal）接替其職務。埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）頒布的法令未有正式提及撤換行長的原因，惟市場過去數周一直猜測是因為切廷卡亞不願減息。央行去年9月為遏止里拉跌勢，一口氣將基準利率調升625個基點，從17.5%上調至24%。埃爾多安一直對此感到不滿，去年曾形容高利率為「萬惡之源」，又在上月明言現時的利率「不可接受」，誓言會盡快尋求解決方法。土國去年10月的年通脹率超過25%，達至15年來最高點，但隨後逐漸放緩至現時的15.7%。

路透社引述土國高級官員消息稱，埃爾多安曾多次向切廷卡亞表達不滿，尤其央行在6月決定維持利率不變後，加深兩人之間的分歧，「埃爾多安下定決心要改善經濟，為此他決定辭退切廷卡亞」。另一名官員則表示，埃爾多安聯同其女婿兼財長阿爾巴伊拉克（Berat Albayrak）曾要求切廷卡亞自己辭職，惟後者強調央行獨立並拒絕要求。在野共和人民黨（CHP）批評埃爾多安此舉干預央行的獨立性，形容央行淪為其手中的「人質」，斥他沒有資格再要求人民相信經濟。

埃爾多安領導的執政正義與發展黨（AKP）向來以經濟政績和大興土木穩住支持度，惟受經濟衰退拖累，該黨在今年4月的地方選舉中，輸掉首都安卡拉及伊斯坦布爾兩大城市的市長之位，成為2002年執政以來最大挫敗。埃爾多安一直期望透過減息刺激經濟增長，惟同時因購入俄製S-400導彈防禦系統而面對美國壓力。有分析預料，若里拉不受美國所威脅的制裁影響，央行將於本月25日的會議上放寬貨幣政策。

（法新社／路透社／BBC）