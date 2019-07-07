巴西主流雜誌「倒戈」 批司法部長違規

【明報專訊】巴西司法部長莫羅再度捲入昔日出任法官時違反政治中立原則的指控，外界要求他辭職的呼聲日增，就連一直為莫羅的反貪行動吶喊助威的主流保守派雜誌Veja也「倒戈」。該雜誌分析接近65萬段涉及調查官員的外泄信息，指摘莫羅涉及嚴重「違規」行為，包括非法引導檢察官將部分巴西政客定罪。有知名保守派政治評論員形容，報道摧毁的不單是莫羅的名聲，還有巴西司法系統的名聲。
前英國《衛報》記者格林沃爾德上月初在他有份創辦的新聞網站The Intercept巴西版揭發，莫羅（Sergio Moro，圖）出任涉及左派前總統盧拉的貪污案主審法官時，曾跟表明要力阻工人黨回朝的檢察官合作，並指導對方的調查方向和手法。報道亦指控受惠盧拉被禁參選而上台的現任總統博索納羅「投桃報李」，任命莫羅為執掌大權的司法部長。報道令莫羅公正中立的形象受重創。
斥「將法律揑在手中」
巴西最具影響力的保守派雜誌Veja上周五（5日）以封面專題故事作出同類指控，與以往力捧莫羅的立場大相逕庭。報道分析近65萬份參與「洗車行動」反貪調查的官員之間的外泄信息，發現莫羅涉在調查中「非法」引導檢察官，下令加快或押後行動，決定是否採用哪些口供，甚至責難違反其意願的檢察官。雜誌的社評批評莫羅「將法律揑在手中」，儼如死刑隊和殺手民兵所為。Veja明言，有些人會這種行為鼓掌或辯護，但身為負責任的媒體不能支持類似態度，又否認報道意在協助巴西左派或令盧拉免囚。
莫羅否認指控，譴責雜誌「聳人聽聞地散播以犯罪手段取得的所謂信息」。曾跟The Intercept合作的巴西保守派評論家阿澤維多（Reinaldo Azevedo）稱，如報道屬實，莫羅的行為便顯示出「裁判官不應做的事」。他說：「這報道不但摧毁莫羅的名聲，還摧毁了巴西司法制度的名聲，而這只是開端。」
（衛報）
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