巴西主流雜誌「倒戈」 批司法部長違規

前英國《衛報》記者格林沃爾德上月初在他有份創辦的新聞網站The Intercept巴西版揭發，莫羅（Sergio Moro，圖）出任涉及左派前總統盧拉的貪污案主審法官時，曾跟表明要力阻工人黨回朝的檢察官合作，並指導對方的調查方向和手法。報道亦指控受惠盧拉被禁參選而上台的現任總統博索納羅「投桃報李」，任命莫羅為執掌大權的司法部長。報道令莫羅公正中立的形象受重創。

斥「將法律揑在手中」

巴西最具影響力的保守派雜誌Veja上周五（5日）以封面專題故事作出同類指控，與以往力捧莫羅的立場大相逕庭。報道分析近65萬份參與「洗車行動」反貪調查的官員之間的外泄信息，發現莫羅涉在調查中「非法」引導檢察官，下令加快或押後行動，決定是否採用哪些口供，甚至責難違反其意願的檢察官。雜誌的社評批評莫羅「將法律揑在手中」，儼如死刑隊和殺手民兵所為。Veja明言，有些人會這種行為鼓掌或辯護，但身為負責任的媒體不能支持類似態度，又否認報道意在協助巴西左派或令盧拉免囚。

莫羅否認指控，譴責雜誌「聳人聽聞地散播以犯罪手段取得的所謂信息」。曾跟The Intercept合作的巴西保守派評論家阿澤維多（Reinaldo Azevedo）稱，如報道屬實，莫羅的行為便顯示出「裁判官不應做的事」。他說：「這報道不但摧毁莫羅的名聲，還摧毁了巴西司法制度的名聲，而這只是開端。」

（衛報）