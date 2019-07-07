與特朗普爆罵戰 韋冰露成平權象徵

響應「奏國歌下跪」

33歲的韋冰露司職中場，在今屆世界盃中表現亮眼，半準決賽時更梅開二度，帶領美國隊勇挫法國，達成美國在屹今8屆女子世界盃均殺入4強的壯舉。不過，她在賽場內外的政治表態亦同樣矚目。韋冰露曾形容自己是「一場活生生的示威」，2016年美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）在演奏國歌時下跪，抗議美國社會歧視有色人種後，她是首批響應行動的白人運動員之一，更是將抗爭聲音帶上國際賽舞台的第一人。即使美國足總及後嚴禁球員在升旗禮中下跪，她仍堅持改以拒唱國歌及不把手放在胸前抗議，在今屆賽事中亦然。

韋冰露曾在運動員網上內容平台The Players' Tribune撰文稱，身為白人「我未曾經歷過度執法、種族歸納、警察暴力或目擊家人橫屍街頭，但這個國家有人正承受這種心痛，我無法坐視不理。」

特朗普批不尊重國家

特朗普上月底在Twitter接連發文，批評韋冰露此舉未有尊重國家、白宮或美國旗幟。不時指摘特朗普是性別及種族主義者的韋冰露其後受訪，被問及如再奪世界盃後會否應邀到白宮接受特朗普祝賀時，直言「我才不要去他媽的白宮」，其後又稱「除了咒罵的部分外」會堅持自己的立場，呼籲隊友謹慎考慮應否與奮鬥目標並非一致的政府有所連繫。

韋冰露致力爭取平權，曾多次就性小眾及種族權益等議題發聲，並數度聯署入稟爭取男女足同酬，成為代表人物。對戰法國一役後，她便笑言「若你的團隊沒有同性戀者，就無法贏得總冠軍」。不過，她上周二在對英格蘭的4強賽事中沒有上陣，惹外界猜疑是否與她的出位言論有關。美國隊發言人否認球員調動與紀律處分有關，她事後回應稱因後腿肌腱受傷才未能上場，但預料將出戰今日的決賽。

（Vox/CNN/衛報）