世盃決賽前夕 美國女足隊長轟FIFA歧視

性別平權爭議早在世盃揭幕前已打響，去年底成為歷來首屆女足金球獎得主的挪威前鋒海格堡（Ada Hegerberg）上月初宣布，堅持兩年前的退出國家隊決定，抗議扭轉性別差距的進度緩慢，令這屆女足世界盃失去當前公認最佳球員的參與。

不過，更大的焦點落在美國女足，聯席隊長雅歷絲摩根（Alex Morgan）和韋冰露（Megan Rapinoe）等28名球員3月集體入稟控告美國足總歧視女性，要求男女同工同酬。她們指摘國家男女足皆代表美國足總參加國際賽事，履行相同的工作和職責，但即使女足表現遠勝，薪酬卻始終少於男足，故尋求追討數百萬美元「欠薪」和其他損失。

美國足總解釋，這是因為男女足有不同的協議，而且男足只有參賽時才有獎金，並無固定薪資。雙方6月底開始重新磋商，暫未找出解決方案。

美國收視成績 女足勝男足

美國女足此前3奪世盃和4奪奧運金牌，美國男足的最佳成績只是1930年首屆世盃的季軍。即使計球賽收視，仍是美國女足勝過男足，上屆對日本的女足世盃決賽獲2300萬美國觀眾收看，多於所有美國男足賽事。但整體而言，女子世盃收視仍未追上，該屆女足世盃有破紀錄逾7.5億人次電視觀眾，但仍遠差於2018年男足世盃的35.7億紀錄。

FIFA會長倡世盃擴軍加獎金

國際足協會長恩范天奴上周五（5日）明言要推動女足發展，將尋求令女足世盃由16隊擴軍到32隊，並將總獎金再度加倍到6000萬美元——今屆女足世盃獎金已比上屆多了1倍，惟這距離2018年俄羅斯男足世界盃的總獎金4億美元仍有很大距離。

但韋冰露昨日反擊恩芬天奴的世盃獎金加倍建議，強調雖然基於不同理由，男足財政上遠勝女足，但不應讓男女足世盃的總獎金金額差距愈來愈大，「這肯定不公平」。她又炮轟國際足協安排男足的美洲金盃和美洲國家盃決賽跟屬於女足最高榮譽的世界盃的決賽撞期，質疑是對女足的不尊重。

在女足愈來愈受注目和性別平權的呼聲下，許多知名歐洲球會近年也開設女足隊，例如皇家馬德里上月底收購地方球會CD Tacon，宣布將改組成球會的女足部。恩范天奴亦宣布打算舉辦球會級別的女足世冠盃，最快明年開始。自2000年起，男足舉辦世界冠軍球會盃，供各大洲的洲際冠軍參與。

（路透社/衛報/BBC）