聖安德烈亞斯斷層 倘地震可致陸沉

【明報專訊】專家一直相信加州遲早發生大規模地震，而觸發大地震的一大來源，並非今次的小湖斷層，而是沉睡於人口稠密地帶之下的聖安德烈亞斯斷層和海沃德斷層活動。
加州大學洛杉磯分校地震專家斯圖爾特（Jonathan P. Stewart）表示，沒有比聖安德烈亞斯斷層（San Andreas Fault）更可能撕裂加州的斷層：「地域小地震，如北嶺地震、聖費爾南多地震，雖能殺數以十計人，使高速道路坍塌、毁壞大壩等惡劣情况，可是那對我們的經濟、我們在那兒生活的能力，並不構成真正的威脅。」他指出，聖安德烈亞斯斷層倘發生大地震，將禍及全美國乃至世界。2017年一項研究且指，大地震有可能令加州大片陸地沒入海裏，南加州一些地區沉於海平面下恐約達1公尺，而且並非慢慢下沉，而是很短時間內就會出現。
斷層範圍人煙稠密 有經濟科研重鎮
聖安德烈亞斯斷層介乎北美和太平洋板塊之間，由加州灣至三藩市以北的門多西諸角南北縱向約達1287公里，其沿線周圍不僅人煙稠密，而且包括美國經濟、科研和娛樂重鎮。專家指出，其南段平均每150年爆發一次大地震，可是其部分地方近200年間卻仍未有過大地震。專家們雖解釋不了加州斷層相對平靜的原因，但普遍相信一旦活躍起來，那積存的能量將爆發大地震（the Big One）。美國地質堪探局地球物理學家卡魯索（Paul Caruso）上周四便在里奇克萊斯特地震後表示，學界相信2030年前南加州有七成機會發生大地震。
除了聖安德烈亞斯斷層，穿越三藩市灣區柏克萊與奧克蘭的海沃德斷層（Hayward fault）也是重要威脅。它平均隔140年發生大地震一次，而對上一次已是151年前。
（紐約時報/Vice新聞網）
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