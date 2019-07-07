聖安德烈亞斯斷層 倘地震可致陸沉

加州大學洛杉磯分校地震專家斯圖爾特（Jonathan P. Stewart）表示，沒有比聖安德烈亞斯斷層（San Andreas Fault）更可能撕裂加州的斷層：「地域小地震，如北嶺地震、聖費爾南多地震，雖能殺數以十計人，使高速道路坍塌、毁壞大壩等惡劣情况，可是那對我們的經濟、我們在那兒生活的能力，並不構成真正的威脅。」他指出，聖安德烈亞斯斷層倘發生大地震，將禍及全美國乃至世界。2017年一項研究且指，大地震有可能令加州大片陸地沒入海裏，南加州一些地區沉於海平面下恐約達1公尺，而且並非慢慢下沉，而是很短時間內就會出現。

斷層範圍人煙稠密 有經濟科研重鎮

聖安德烈亞斯斷層介乎北美和太平洋板塊之間，由加州灣至三藩市以北的門多西諸角南北縱向約達1287公里，其沿線周圍不僅人煙稠密，而且包括美國經濟、科研和娛樂重鎮。專家指出，其南段平均每150年爆發一次大地震，可是其部分地方近200年間卻仍未有過大地震。專家們雖解釋不了加州斷層相對平靜的原因，但普遍相信一旦活躍起來，那積存的能量將爆發大地震（the Big One）。美國地質堪探局地球物理學家卡魯索（Paul Caruso）上周四便在里奇克萊斯特地震後表示，學界相信2030年前南加州有七成機會發生大地震。

除了聖安德烈亞斯斷層，穿越三藩市灣區柏克萊與奧克蘭的海沃德斷層（Hayward fault）也是重要威脅。它平均隔140年發生大地震一次，而對上一次已是151年前。

（紐約時報/Vice新聞網）