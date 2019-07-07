7.1級淺層地震 20年來最嚴重 加州連兩日強震 專家憂「休眠期」結束

美國地質勘探局表示，當晚8時20分發生的7.1級「主震」，震央位於離洛杉磯東北近200公里的莫哈維沙漠（Mojave Desert），距前一天早上發生6.4級「前震」的里奇克萊斯特（Ridgecrest）約18公里，震源深度只有0.9公里，屬極淺層地震。

迪士尼過山車停駛疏散遊客

今次是南加州繼1999年10月7.1級地震以來最強烈地震，北至加州薩克拉門托、東至內華達州拉斯維加斯和亞利桑那州鳳凰城，南至墨西哥邊境，俱有震感。鄰近震央一帶如人口2.8萬的里奇克萊斯特、約2000居民的特羅納（Trona），餘震約每5分鐘一次，有樓宇出現裂縫，部分房屋倒下，地面裂開或下陷。有地區電纜、水管、燃氣管破裂，引發停電、斷水和火災，通訊中斷。南加州愛迪生電力公司表示，里奇克萊斯特及附近地區約3000名居民因地震斷電。聖貝納迪諾縣（San Bernardino）消防部門表示，收到房屋移位、基石破裂和擋土牆倒塌的報告，部分人受輕傷。

逾200公里外的洛杉磯消防署也發出地震警報及提醒留意餘震。該市高樓大廈搖晃和震動持續至少30秒，游泳池池水劇烈蕩漾，部分城區停電，迪士尼樂園疏散過山車遊客和停駛以進行檢查。

專家稱本周恐有更強地震

加州理工學院地震學家瓊斯（Lucy Jones）上周五晚表示，周四、周五兩次強烈地震發生於同一「斷層系」（fault system），這種緊接強震又來一次更大地震的機率為20分之1。她指出，一般7級地震之後幾年都有餘震，並幾乎肯定會有更多5級或以上的餘震，而今個星期再發生類似級數地震的機率達10％。她還指出，肇事的小湖斷層（Little Lake Fault）在延伸，如今似乎有40至48公里長，但她認為這些地震活動不大可能牽動一直被專家視為會發生大地震的聖安德烈亞斯斷層（San Andreas Fault）。

（紐約時報/洛杉磯時報）