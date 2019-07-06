研究：植樹減排最有效

全球可種1萬億樹 吸碳2000億噸

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）與國際學者利用「照片判讀」（photo-interpretation）方法，檢視涵蓋全球7.8萬個森林的數據，再以Google Earth軟件協助找出有潛質植樹的地區。學者指出，全球有9億公頃土地能再種植約1萬億棵樹。這些樹木長大後，能吸收約2000億噸二氧化碳，相當於工業革命以來人們排放約3000億噸二氧化碳的三分之二。學者又列出6個可大規模再植林的國家，包括俄羅斯、美國、加拿大、澳洲、巴西和中國。

研究學者之一、蘇黎世聯邦理工學院的克勞瑟（Tom Crowther）稱，研究顯示重新植林是最有效應對氣候變化的方法，但時間是關鍵，因溫度繼續上升會導致潛在可植林土地減少，預計到2050年就會比現在少1/5，而樹木也要數十年時間生長，所以目前最重要是保護現有樹林，並推動棄用化石燃料。

（BBC/CNN）