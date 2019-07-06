癱瘓者移植神經 手部重拾活動力

16人測試 13人術後見大改善

奧斯汀健康醫院（Austin Health）外科醫生范齊爾（Natasha van Zyl）2014年起與團隊展開研究，安排16名因車禍或運動意外等傷及脊髓、導致四肢癱瘓的病人接受神經移植。醫生先切除連接脊髓與肌肉、活動正常的神經線，將之繞過受損部分後重新連接癱瘓的肌肉及脊髓，令癱瘓的肌肉能重新接收大腦指令而能夠活動。團隊共為這16人做59次移植手術，雖然有兩名病人手術後永久喪失部分知覺，但有13名病人術後兩年手部活動能力大幅改善，包括能開合手掌及伸展手臂，足以應付日常生活大部分動作。其餘1人因為其他原因身亡。

參與研究的34歲男子魯賓遜（Paul Robinson，圖）2015年2月從越野電單車上摔下後頭部着地，導致四肢癱瘓。同年12月他接受神經移植，並展開復康治療。如今他的右手已能夠拿起最多9公斤的重物，左手亦可拿起4公斤重的物件，最近更開始獨居生活，「神經移植令我的人生出現重大改變」。范齊爾稱，雖然神經移植不能令雙手完全恢復活動能力，但足以改變傷者的生活質素。研究周四（4日）在國際醫學期刊《刺血針》（The Lancet）刊登。

（BBC/衛報/CNN）