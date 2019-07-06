蘇丹軍方反對派合組過渡政府 輪流任首腦 獨立調查暴力事件

雙方周三起展開談判，由埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）及非洲聯盟斡旋，解開數周以來的僵局。軍方上月宣布在9個月內舉行大選，反對派憂慮時間不足以讓之前受打壓的政黨準備競選。在今次談判中，雙方同意最快3年後才舉行大選，確保選舉自由及公平，過渡期間由「主權委員會」執政。

示威領袖拉比耶（Ahmed al-Rabie）透露，委員會將會由6名文人及5名軍方成員組成，前者包括5名今次運動的參與者。根據目前的藍圖，軍方代表將於首18個月出任委員會主席一職，其後由文人代表接棒，惟未知雙方是否均同意先由軍方執政。

大選押後 反對派武裝分子獲釋

雙方亦承諾籌組獨立的技術官僚政府，並同意延遲成立立法委員會。在5月談判中，雙方曾同意組成300人的議會，並由示威者一方控制2/3議席，惟上月3日民眾靜坐示威時，遭一批身穿軍服男子實彈鎮壓，致談判破局。當地多名協助救援的醫生稱鎮壓造成逾100人死亡，官方則稱62死。軍方一直否認下令鎮壓，在今次談判中，雙方同意就過去數周的暴力事件展開「仔細、透明而全國性的獨立調查」。

過渡軍事委員會副主席達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）會後發表聲明，形容協議內容非常全面，不會將任何人排除。反對派聯盟領袖達加爾（Omar al-Degair）亦表示，「希望這是蘇丹新時代的開始」。基於雙方談判決定，當局周四釋放235名曾參與示威的達爾富爾地區反政府武裝分子。

民眾上街慶祝 歡呼「血沒白流」

全國多地民眾得知雙方達成協議後湧上街頭慶祝。在首都喀土穆，數以千計民眾到街上高呼「烈士鮮血沒有白流」和「文人管治！文人管治！」等口號，亦有人揮舞蘇丹國旗，街上武裝部隊不多。

（BBC/法新社/路透社）