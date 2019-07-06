俄國斯大林雕像「上水」安置惹爭議

去斯大林化運動 敲碎雕像棄湖

事源去年8月當地進行水壩維修工程時要抽走湖水，其間有居民在湖底發現該斯大林（Joseph Stalin）雕像的上半身殘件。該雕像原本豎立在湖的另一邊，至1956年蘇聯政府批判斯大林的罪行並掀起去斯大林化運動後，雕像便遭當地居民敲碎丟進湖裏。共產主義支持者斯塔費耶夫（Stanislav Stafeyev）領導的組織「Essence of the Time」後來帶走雕像，並籌款復修雕像後公開展示。斯塔費耶夫表示，相信修復雕像有助讓民眾深入了解當年歷史。

地區首長：置博物館助解說完整歷史

然而，庫薩地區首長利夏科夫（Yury Lysyakov）認為雕像應放在博物館裏，因為博物館能夠完整講述斯大林的歷史，以及發現與修復雕像的故事。此外，當地溫差甚大，氣溫可介乎零下40℃至40℃，如任由以混凝土製成的雕像放在室外會進一步受損。當地民眾亦對是否在當地再次豎立雕像意見兩極，有支持者稱斯大林與自己的年輕時代有關，展示雕像是出於念舊。反對者則批評斯大林殘害大批國民，功過難斷。

斯大林獨裁管治蘇聯近30年，雖然成功令蘇聯從農業社會轉型成重工業和軍事大國，然而亦因破壞農業生產而觸發了1932年的大饑荒，致數百萬人死亡。他亦大搞個人崇拜，大量拘捕屠殺異見者。俄羅斯去年一項調查顯示，受訪的18至24歲年輕人中近半沒聽過斯大林的打壓，今年另一調查更指出有70%受訪國民認同斯大林在歷史上的角色。

（綜合報道）