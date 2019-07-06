俄國斯大林雕像「上水」安置惹爭議

【明報專訊】蘇聯領袖斯大林的一座雕像去年夏天被發現沉沒在俄羅斯西部城鎮庫薩（Kusa）一個湖底，觸發應如何安置的爭議。當地地方首長主張雕像應放在博物館詳加解說，但撿走並修復雕像的組織認為，應放回數十年前擺放的地點，以讓公眾關注相關歷史。
去斯大林化運動 敲碎雕像棄湖
事源去年8月當地進行水壩維修工程時要抽走湖水，其間有居民在湖底發現該斯大林（Joseph Stalin）雕像的上半身殘件。該雕像原本豎立在湖的另一邊，至1956年蘇聯政府批判斯大林的罪行並掀起去斯大林化運動後，雕像便遭當地居民敲碎丟進湖裏。共產主義支持者斯塔費耶夫（Stanislav Stafeyev）領導的組織「Essence of the Time」後來帶走雕像，並籌款復修雕像後公開展示。斯塔費耶夫表示，相信修復雕像有助讓民眾深入了解當年歷史。
地區首長：置博物館助解說完整歷史
然而，庫薩地區首長利夏科夫（Yury Lysyakov）認為雕像應放在博物館裏，因為博物館能夠完整講述斯大林的歷史，以及發現與修復雕像的故事。此外，當地溫差甚大，氣溫可介乎零下40℃至40℃，如任由以混凝土製成的雕像放在室外會進一步受損。當地民眾亦對是否在當地再次豎立雕像意見兩極，有支持者稱斯大林與自己的年輕時代有關，展示雕像是出於念舊。反對者則批評斯大林殘害大批國民，功過難斷。
斯大林獨裁管治蘇聯近30年，雖然成功令蘇聯從農業社會轉型成重工業和軍事大國，然而亦因破壞農業生產而觸發了1932年的大饑荒，致數百萬人死亡。他亦大搞個人崇拜，大量拘捕屠殺異見者。俄羅斯去年一項調查顯示，受訪的18至24歲年輕人中近半沒聽過斯大林的打壓，今年另一調查更指出有70%受訪國民認同斯大林在歷史上的角色。