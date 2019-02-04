日7-11 900人電子支付被盜用

涉款400萬 兩華人被拘

7pay於周一（1日）才正式推出，用戶在確定以現金儲值或綁定信用卡等付款方式後，便能透過智能手機App購物，目前用戶約有150萬名。7pay公司社長小林強周四公布，有用戶發現帳戶在不知情下被增值及使用，估計涉及900人受害，損失逾5500萬日圓。公司尚在調查賬戶及密碼為何外泄，已暫時停止提供增值服務及招收新用戶。他為事件致歉，又承諾會向受害者補償。

盜帳戶購煙彈 每盒報酬20元

東京都警視廳周四表示，在新宿歌舞伎町一間7-11分店拘捕兩名涉盜用7pay帳戶的中國男子（22歲的張升（音譯）及25歲的王潤飛（音譯））。警方稱，兩人周三到7-11購買40盒電子煙煙彈，總值20萬日圓（約1.4萬港元），結帳後向店員要求稍後取貨，恰好盜用帳戶戶主與7-11聯絡，最終警方在兩人返回店面時以欺詐未遂的罪名將兩人拘補。張供稱，早前透過通訊軟件「微信」認識幕後指使者，對方要求他以其提供的7pay帳戶及密碼購買電子煙煙彈，換取每盒煙彈300日圓（約21.6港元）的報酬。

警方正調查案件是否涉及犯罪集團幕後操控。經濟產業省重申，為防止個人帳戶遭盜用，業界應徹底確認使用電子支付者是本人，並遵從防止盜用帳戶的相關規範。

（綜合報道）