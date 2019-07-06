中間人美國抽身 日韓屢起衝突

日韓自1910年至1945年日本殖民統治朝鮮半島結下惡緣，不和數十年，全因美國拉攏才能繼續表面上的同盟關係，日韓1965年建交也是美國居中游說。美國為靠兩國牽制朝鮮威脅、中俄軍力擴張，過去每逢它們起衝突，都會介入調停，像2014年奧巴馬促成韓國總統朴槿惠與日揆安倍晉三在海牙舉行美韓日峰會，擱置「慰安婦」等歷史問題爭拗。

能與朝直接對話 稱日韓「佔便宜」

不過，特朗普政府上台後多次質疑無休止的駐軍日韓，認定兩盟友「佔美國便宜」，加上美朝已能直接對話，似乎更看輕了兩大盟友之間的作用。隨着美國對這兩個盟友的爭拗愈來愈多作壁上觀，日韓衝突也跟着升溫，且由政治爭拗邁向經濟糾紛。

美國史丹福大學國際政策講師斯奈德（Daniel Sneider）說：「這是邁向經濟戰爭之路，而且非常危險。美國人向來認為我們東北亞的兩大盟友之間的緊張加劇，是對我們國家安全利益的威脅。這個（特朗普）政府放棄了它的責任。」國務院一名匿名官員對彭博社說，韓、日、美維持緊密關係面對共同的地區挑戰是重要的。

（彭博社）