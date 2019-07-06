韓解散慰安婦基金 日抗議責毁協議

6500萬元賠「慰安婦」 韓民斥屈辱

「和解與治癒財團」為日韓解決「慰安婦」問題的2015年共識基礎部分，但韓國政府於上月17日申請註銷該基金會登記，並於本周三完成手續程序。《朝日新聞》報道，韓國政府迄周四晚都沒有向日本政府傳達財團正式解散的訊息。韓國婦女家庭部負責官員昨向韓媒證實，財團已完成解散程序，現在只剩餘下處理事宜。日本內閣官房副長官西村康稔昨晨在記者會上表示，日本向韓國明確表示了反對解散「和解與治癒財團」。日本外務省亞太局長金杉憲治亦向韓國駐日大使館專務公使金景漢（譯音）提出抗議，要求履行協議。

日韓在2015年12月28日就解決殖民時期「慰安婦」問題，達成「最終和不可逆轉」的協議。翌年初，「和解與治癒財團」遂按該協議條款，靠日本政府一筆過撥出的10億日圓（當年折算約6428萬港元）成立，專責向倖存「慰安婦」每人補償約1000萬日圓（約72萬港元），向離世「慰安婦」遺屬支付約200萬日圓（約14萬港元）。不過，許多韓國人斥該協議為「屈辱外交」，反對兩國政府未有跟受害者磋商，一些受害者也堅拒申領款項以示抗議。文在寅政府去年11月表示，該基金「從根本上解決不了『慰安婦』受害者的問題」，因此決定解散。日本當時已馬上反對，官房長官菅義偉表示「完全不能接受」，也拒應韓國請求磋商基金餘款處理問題。

目前在世的韓國「慰安婦」有47人，相關遺屬199人。財團相關人士稱，這些年來有36名「慰安婦」和71名遺屬申辦領取款項，其中兩名「慰安婦」和13名遺屬尚未完成支付，基金目前還剩逾5億日圓（約3500萬港元）；財產處理等部分清算手續尚未辦完。

日刪韓「白名單」 韓企罷賣日貨

日韓圍繞1910年至1945年間殖民朝鮮半島歷史的爭執自去年以來愈演愈烈。韓國法院裁決要日企賠償予當年遣送往日本礦場、工廠工作的朝鮮半島勞工，更是激怒日本。上月底大阪20國集團峰會期間，日本首相安倍晉三未按慣例跟文在寅舉行單對單會談，到周一還宣布把韓國剔除出其優惠國「白名單」，由周四起管制3種關鍵材料出口往韓國，衝擊作為韓國經濟骨幹的半導體和電子業。

事件還觸發韓國民間罷買日貨，韓國中小商人自營業者總聯合會昨天在日本駐韓大使館外抗議，並宣布停賣日貨，批評「日本拒為過去行為反省，反策動貿易戰報復韓國」。

韓國憲法裁判所仍在審議姓姜「慰安婦」等人2016年提出的日韓協議違憲訴訟，判決日子未定，但結果隨時會進一步損害兩國關係。

（綜合報道）