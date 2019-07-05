基因剪輯配藥物 根除實驗鼠愛滋病毒

盼明年展首階段臨牀測試

愛滋病是由HIV病毒引起，能將自身基因嵌入人體細胞的基因組中，令免疫系統失效。截至2017年，全球約有3690萬愛滋病患者，新增病例達每日5000宗。目前患者雖可利用抗反轉錄病毒療法（ART）壓抑HIV病毒自我複製，以控制病毒水平，但無法令病毒基因從體內消失，只要停止用藥，病毒便會再次增生。

天普大學及內布拉斯加大學的專家合作試驗，以「基因剪刀」CRISPR及效力較長的抗反轉錄病毒藥物LASER ART完全去除愛滋病人體內的HIV病毒。專家以注入人類骨髓的實驗鼠為測試對象，首先施予儲存在納米晶體內的LASER ART，讓藥物緩慢釋出，抑制HIV病毒生長，然後以基因剪刀去除所有殘餘的HIV病毒基因。完成5至8個星期治療後，23隻實驗鼠中有9隻體內不再有HIV病毒，說明已完全治癒。另外，只利用基因剪刀或LASER ART治病的實驗鼠在完成療程後，HIV病毒水平便迅速回升。

帶領研究的天普大學神經科學專家哈利利（Kamel Khalili）指出，今次研究首次顯示愛滋病是可治癒的疾病，是重大突破。參與研究的根德爾曼（Howard Gendelman）稱，目前團隊正以猿猴類測試，期望2020年中展開首階段臨牀測試。不過他稱，人體比老鼠大得多，要清除的HIV病毒估計亦多許多，需進一步研究更安全而有效率的方式。研究報告刊於《自然通訊》期刊。

（CNBC）