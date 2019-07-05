港乏資源聚焦隱青 社工憂問題中年化

隱中在體制外 欠支援難辨識

香港基督教服務處過去曾接觸不少隱中個案，家情綜合家庭服務中心總主任何鳳娟指出，本港現時並無針對隱中的支援，令辨識中年個案的難度比青少年還高。她稱，青少年仍在學校體制之內，容易在缺課初期發現隱蔽情況，惟隱蔽中年不但在體制外，隨着隱蔽時間愈長，主動求助的動機亦會降低，過往不少隱中個案是靠家人求助或隱蔽人士看醫生時發現。她憂慮隱蔽時期愈長會對心理有愈大影響，未來解決有關問題的醫療和住屋成本只會愈高。

「時間長成效低」服務 難獲資助

支援服務面對資源緊絀的問題，何鳳娟解釋社工需要花長時間與個案建立關係，介入過程「時間長成效低」，資助者或未必願意資助這類服務。她憶述不少個案在家訪初期都只會躲在房間，曾試過花半年才見到隱蔽者本人。

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄研究隱青現象近10年，遇過不少長時間隱蔽的個案，最高長達10年。他認為香港部分情况有別於日本，例如地方小樓價高令不少父母視與子女同住為常態，導致隱蔽人士更難自立，而且香港以商業及銷售等服務業為主，需要良好溝通技巧，往往會令他們對找工作卻步。要鼓勵隱蔽人士重返社會，除了作工作配對，他期望進一步推廣動物治療，讓隱蔽人士在社區中心與動物接觸，建立責任感，從而鼓勵他們為照顧動物而外出，目前全港只有中華錫安傳道會提供有關計劃。