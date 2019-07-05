「隱中」血案成社會焦點 日專家籲防負面標籤

明報記者 陳籽穎

家屬協會：媒體聚焦疑兇背景 加深責難

川崎市殺人案發生後，當地傳媒隨即大篇幅報道疑兇過去的隱蔽經歷，令不少人憂慮這批「隱中」或成社會隱憂，網絡上亦充斥着「獨自去死不就好了」這類留言。日本全國隱蔽人士家屬協會後來發表聲明，稱當下難以斷言隱蔽行為是案件主因，惟媒體單單聚焦於疑兇的隱蔽背景，並批評其家屬無視問題，只會加深社會對隱蔽人士及家屬的責難，令他們更難主動尋求協助，另一方面亦會引起家屬不安，呼籲社會各界必須探討為何會發生這類案件。

專門研究隱蔽問題的愛知教育大學准教授川北稔向本報表示，傳媒報道犯罪事件時，往往立即抽出疑兇的個別特徵來解釋犯罪成因。他指出，目前日本兇殺案數字是戰後以來最低，根據官方數據，日本的兇殺案自2013年起平均每年少於1000宗，隨機殺人案更罕見，但媒體不斷報道有關案件，會令人覺得「彷彿就在身邊發生」，加深社會對隱蔽人士的恐懼及偏見。港大社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄認為，有必要報道相關新聞，但同時應向大眾傳達「仍有機會改變這個情况」的信息。

逾60萬「隱中」 比「隱青」還多

日本過往的大規模隱蔽人士調查一直只針對39歲或以下的年輕人，直至去年1月，札幌一名82歲母親及隱蔽的52歲女兒被發現雙雙因營養不良倒斃家中，令社會開始注視「8050」問題。內閣府今年3月發表調查報告，估計全國40至64歲人士中有61萬名隱蔽人士，較39歲或以下的54萬人還要多，其中逾七成為男性。日本1990年代初經濟泡沫爆破，當時20多歲的年輕人甫踏入社會便面對就職冰河期，不少人職場失利，漸變成「隱青」，隨着年月過去成為中年人，亦有人後來因人際關係及生病等原因成為「隱中」。

「8050」家庭 面對三大問題

川北指出，「8050」家庭主要面對貧窮、過分依賴及抗拒主動求助三大問題。隱蔽子女在經濟上完全依賴父母，雙方單靠父母的養老金過活，陷入貧窮。不少年老父母憂慮一旦進入安老院，隱蔽子女將會完全孤立。在札幌母女雙雙倒斃的個案中，調查人員發現她們家中只剩下約9萬日圓（約6550元港元）的積蓄，而且雪櫃全空，估計是母親離世後，女兒因無法自理而相繼離世。另外，許多父母未能察覺子女隱蔽的嚴重性，或恥於開口，即使現時不少地區都設立了支援櫃台，主動求助的個案依然有限。他指出不少個案都是父母因身體問題入院時，醫護人員才發現其隱蔽子女的存在。

隨着隱蔽問題長期而中年化，川北認為未來的支援需要涵蓋「8050」家庭生活上更廣泛的難題，包括年邁父母的護理、家庭開支管理、為隱蔽子女提供興趣或義工活動，以及介紹能夠在家中完成的工作等，應付身心健康及經濟等問題。

日本長者可領取的退休金因人而異，根據金融廳上月初發布的報告估計，一般退休夫婦每月可獲國家退休金約為21萬日圓（約1.5萬港元），惟仍不足以應付每月約26萬日圓（約1.8萬港元）的實際支出。日本亦設有失業補助制度，失業者每月可獲得原本薪金的五至八成以維持生活，惟有效期只有1年，對長期隱蔽人士而言幫助並不大。