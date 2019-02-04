美國每人年均製773公斤垃圾 全球最多

循環再用水平落後

梅普爾克羅夫特公司評估了194個國家的垃圾產生和回收情况。報告指出，全球每年產生出的固體廢物逾21億噸，足以填滿82.2萬個標準泳池，當中僅16％（3.23億噸）被循環再用，有46％（9.5億噸）則以不可持續方式處理。

分析發現，若以總量計算，中國是全球製造最多都市廢物的國家，約佔全球垃圾量的逾15％（見圖）。不過，若考慮人口因素，美國則是真正的垃圾大國，因為美國人口佔全球僅約4％，卻製造了全球12％垃圾。每名美國人年均製造773公斤垃圾，大約是中國人的3倍、埃塞俄比亞人的8倍。

報告稱，美國是唯一一個垃圾生產能力超過回收能力的發達國家，反映政府缺乏改善的政治意願和基建投資。報告指出，與循環再用率達68%的德國相比，美國的垃圾回收率僅為35%。過往美國依賴垃圾出口轉移問題，然而隨着中國及東南亞國家開始拒絕接收洋垃圾，迫使美國增加以焚化處理垃圾。

（Verisk Maplecroft）