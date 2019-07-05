朝鮮境內失蹤逾一周 澳洲學生獲釋赴東京

在朝鮮經營旅行社的西格利上周二起突然與家人失去聯絡，家人擔心他被捕，向澳洲政府求助。澳洲透過在平壤設有大使館的瑞典代為斡旋。直至昨日，西格利現身北京機場，他向在場人士舉起勝利手勢，面帶微笑，精神未見異樣。他僅向記者重複表示「我很好」，沒有回應有關被拘留的問題。他抵達北京後首先前往澳洲大使館，然後再到機場。西格利昨已抵東京，跟其日籍妻子會面。

未透露過去一周行蹤

澳洲總理莫里森昨在國會確認西格利已經獲釋，並感謝瑞典幫忙，形容是「幕後外交」的成果，但沒透露西格利為何被拘留。瑞典特使哈爾斯泰特（Kent Harstedt）本周較早前抵達朝鮮平壤，跟朝鮮當局交涉。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）接受電台訪問透露部分細節，指瑞典駐朝鮮大使確認西格利被拘留，周四早上通知澳洲駐韓國使館，表示瑞典代表團將離開朝鮮，屆時西格利「很可能」在機場轉交代表團。她表示，時間非常緊急，「沒有瑞典政府協助，這一切不可能發生，我們非常感激他們。」

朝鮮過去曾拘留涉違反當地法例的外國人，但現年29歲的西格利在Twitter帖文都是無關政治的生活點滴，不涉敏感議題。西格利身在澳洲珀斯的父親加里（Gary Sigley）表示很高興獲悉兒子安全，並感謝各界協助。加里已跟兒子聯絡過，指他精神很好，期待盡快與妻子見面，稍後會返回澳洲。

（綜合報道）