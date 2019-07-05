盧拉案主審 鐵面法官變身超級司法部長

格林沃爾德稱為保民主發展

格林沃爾德跟拍檔在The Intercept的報道稱，收到大量入侵莫羅及負責「洗車行動」檢察官的手機所取得的資料，報道內容只是冰山一角。The Intercept指早很多周之前已收到爆料，遠比莫羅最近聲稱手機被入侵為早。

莫羅2017年裁定盧拉罪成，盧拉上訴，去年遭最高法院駁回入獄，令該名當時民望仍極高的前總統去年未能再度角逐大位，間接造就博索納羅順利當選總統。及至博索納羅就職，即為莫羅度身訂造了巴西人稱為「超級司法部長」的職位，比一般司法部長還多出管理執法、監控和調查部門的權力——以往這些權力分散到不同部長之上。巴西左派一直質疑對前總統盧拉的檢控是「政治迫害」。

莫羅兼管執法監控調查部門

The Intercept的報道指出，包括「洗車行動」調查主管達拉格諾爾（Deltan Dallagnol）在內的多名負責案件的檢察官，都極力尋求阻止盧拉所屬的工人黨回朝，身為主審法官的莫羅則表面扮成中立，卻秘密跟這些檢察官合作，無視證據本身缺陷，協助檢察官控告盧拉。報道引用的資料，包括達拉格諾爾跟莫羅的Telegram對話，顯示莫羅提議檢方團隊更改調查次序，縮短突擊搜查之間的時間差距，並給予策略建議和「通水」，甚至預告裁決等，有時候甚至訓示達拉格諾爾，恍似對方是下屬一般。報道稱，法官有責任保持中立，確保公平審訊，莫羅上述舉措違反了巴西法官道德法規。

（The Intercept）