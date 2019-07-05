巴西查揭弊記者洗黑錢 被指報復 當事人稱因披露司法部長黑幕得咎

【明報專訊】曾協助中情局前職員斯諾登爆料的美國名記者格林沃爾德，上月引用大批外泄資料揭發巴西司法部長莫羅此前任職法官審理前總統盧拉貪污案時，涉嫌跟檢察官串通，有違政治中立，懷疑因此受到政府打壓。巴西右派網媒報道，警方要求財政部的打擊洗黑錢部門協助調查格林沃爾德的銀行戶口。當局拒絕評論報道，但承認正調查資料外泄。事件惹來巴西社會反彈，質疑當局攻擊新聞自由，格林沃爾德亦指摘巴西總統博索納羅和莫羅因其報道展開報復。
巴西右翼政治網站O Antagonista周二報道，巴西聯邦警察已要求財政部的「金融活動控制委員會」（COAF）調查格林沃爾德（Glenn Greenwald）的「金融活動」，調查他有否以不正當做法入侵「洗車行動」相關人員手機。「洗車行動」是導致工人黨政府倒台以及令前總統盧拉和羅塞夫下獄的反貪調查。
格林沃爾德曾助斯諾登爆料
警方拒絕評論報道，但證實就「手機遭入侵」導致通話外泄一事展開調查。COAF發言人則稱「不知情」。格林沃爾德在Twitter回應道：「這就是博索納羅和莫羅正在做的事情：利用他們控制的聯邦警隊調查我，就我的報道展開報復。」
格林沃爾德現時定居於配偶故鄉里約熱內盧，他2013年任職《衛報》期間協助斯諾登揭發美國國家安全局監聽網絡獲普立茲獎，翌年創立新聞網站The Intercept。該網站的巴西版上月發表系列報道，顯示在「洗車行動」中，檢察官跟時任法官的司法部長莫羅（Sergio Moro）串謀，並有相關對話為證，震撼巴西政壇。
部長上台前涉串謀針對前總統盧拉
莫羅因為審理盧拉貪污案，贏得鐵面無私的聲譽。盧拉去年因為罪成而無法競逐總統，極右派總統博索納羅上台後延攬莫羅出任司法部長。格林沃爾德的爆料重創莫羅聲望，一直佔據巴西傳媒的新聞頭條。全國最大報章《聖保羅頁報》周日刊登新的爆料，進一步對指控盧拉收賄和洗錢的關鍵證辭提出質疑。
巴西聯邦警隊隸屬於司法部，但莫羅前日在國會聽證會上拒絕評論是否在調查格林沃爾德。他反而為「洗車行動」的調查自辯，狠批嘩眾取寵的報道，指摘The Intercept的報道並無實質內容。
當局調查格林沃爾德的報道惹巴西法律界、傳媒人和政壇在野陣營反彈，巴西知名政治評論家阿倫卡爾（Kennedy Alencar）批評當局似乎是試圖恐嚇記者。工人黨國會議員吉馬良斯（Jose Guimaraes）質疑這是對新聞自由的殘暴侵犯。新聞自由基金會行政總監蒂姆（Trevor Tim）認為，這不止是攻擊新聞自由，還是嚴重濫權。
博索納羅的支持者則在周日上街，繼續力撐莫羅。
（衛報）
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