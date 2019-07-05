巴西查揭弊記者洗黑錢 被指報復 當事人稱因披露司法部長黑幕得咎

巴西右翼政治網站O Antagonista周二報道，巴西聯邦警察已要求財政部的「金融活動控制委員會」（COAF）調查格林沃爾德（Glenn Greenwald）的「金融活動」，調查他有否以不正當做法入侵「洗車行動」相關人員手機。「洗車行動」是導致工人黨政府倒台以及令前總統盧拉和羅塞夫下獄的反貪調查。

格林沃爾德曾助斯諾登爆料

警方拒絕評論報道，但證實就「手機遭入侵」導致通話外泄一事展開調查。COAF發言人則稱「不知情」。格林沃爾德在Twitter回應道：「這就是博索納羅和莫羅正在做的事情：利用他們控制的聯邦警隊調查我，就我的報道展開報復。」

格林沃爾德現時定居於配偶故鄉里約熱內盧，他2013年任職《衛報》期間協助斯諾登揭發美國國家安全局監聽網絡獲普立茲獎，翌年創立新聞網站The Intercept。該網站的巴西版上月發表系列報道，顯示在「洗車行動」中，檢察官跟時任法官的司法部長莫羅（Sergio Moro）串謀，並有相關對話為證，震撼巴西政壇。

部長上台前涉串謀針對前總統盧拉

莫羅因為審理盧拉貪污案，贏得鐵面無私的聲譽。盧拉去年因為罪成而無法競逐總統，極右派總統博索納羅上台後延攬莫羅出任司法部長。格林沃爾德的爆料重創莫羅聲望，一直佔據巴西傳媒的新聞頭條。全國最大報章《聖保羅頁報》周日刊登新的爆料，進一步對指控盧拉收賄和洗錢的關鍵證辭提出質疑。

巴西聯邦警隊隸屬於司法部，但莫羅前日在國會聽證會上拒絕評論是否在調查格林沃爾德。他反而為「洗車行動」的調查自辯，狠批嘩眾取寵的報道，指摘The Intercept的報道並無實質內容。

當局調查格林沃爾德的報道惹巴西法律界、傳媒人和政壇在野陣營反彈，巴西知名政治評論家阿倫卡爾（Kennedy Alencar）批評當局似乎是試圖恐嚇記者。工人黨國會議員吉馬良斯（Jose Guimaraes）質疑這是對新聞自由的殘暴侵犯。新聞自由基金會行政總監蒂姆（Trevor Tim）認為，這不止是攻擊新聞自由，還是嚴重濫權。

博索納羅的支持者則在周日上街，繼續力撐莫羅。

（衛報）