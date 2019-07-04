法國植物人第二度拔喉 料一周內亡

6月28日，法國最高上訴法院下達終極裁決，認為需要結束現年42歲的蘭伯特的生命，推翻了巴黎上訴法院5月20日決定。周二，蘭斯市（Reims）大學醫院的蘭伯特主治醫生發電郵告訴患者家屬，他開始移走蘭伯特的靜脈輸液管。

蘭伯特2008年在寓所附近遇車禍腦部受重創，經搶救後處於植物人狀態；儘管他有微笑或含淚等表情，但醫生指出那非知覺，他永遠不可能跟任何人溝通和康復。其8兄弟姊妹中，兩人支持信奉天主教的父母主張維持蘭伯特生存下去，否則等同「謀殺」；其餘6人附和蘭伯特妻子拉謝爾（Rachel Lambert）爭取讓他有尊嚴地結束生命。家庭由此分裂兼鬧出長達6年涉及法國、歐洲法院的訴訟，法國人、教宗等也加入議論。今年5月，醫生曾關掉其維生儀器，惟12小時後順應巴黎上訴法院維持他存活的裁決，給他重新接駁維生儀器。蘭伯特的母親周一出席日內瓦聯合國人權委員會會議，盼藉外交施壓，使兒子能活下去。

（綜合報道）