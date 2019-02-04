刀捅17歲ISIS戰俘頸 美海豹隊員脫謀殺罪

辯方稱開頸切口置呼吸管

40歲的海豹部隊特別行動主管加拉格爾，被控2017年派駐伊拉克北部大城市摩蘇爾時，用刀刺向一名在空襲中負傷的17歲ISIS戰士頸部令其致死，又企圖殺害兩名受傷平民，包括一名女學生及長者。審訊期間，多名海豹部隊作證，最少兩人稱目擊加拉格爾刀刺該青年戰俘，但辯方稱加拉格爾當時為該青年做頸部切口以放置急救呼吸管。

審訊上月出現轉折，目擊者之一的海軍上士斯科特（Corey Scott）在法庭表示，當日是他基於人道考慮，用拇指蓋住已無生存希望的青年的呼吸管，親眼看着他死去，免其死之前再受伊軍無謂折磨。檢方認為斯科特是為了保護加拉格爾而撒謊，他可能面臨作偽證的控罪。

7人組成的陪審團周二裁定加拉格爾謀殺及企圖兩項罪名也不成立，只在該青年戰俘屍首旁拍照罪成，由於該罪最高判囚4個月，但加拉格爾已在審訊前關押9個月，他在裁決後即重獲自由。

加拉格爾的案件引發廣泛關注。美國保守派傳媒及政客紛紛支持他，《紐約時報》曾報道，特朗普一度有意特赦他。

（綜合報道）