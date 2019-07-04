研究：蟑螂快速進化抗殺蟲劑 一代增6倍抵抗力 專家憂化學品廢武功

「德國蟑螂」全球常見

目前市面上的殺蟲劑會按毒性、化學成分及其他因素等分類，分別能攻擊蟑螂的神經系統退化及其外骨骼等。滅蟲專家通常會使用混合的滅蟲劑，或在逐個階段更換不同類別的殺蟲劑，確保即使有蟑螂對個別種類殺蟲劑有抵抗力，亦能靠其他類別「補刀」。惟美國普渡大學（Purdue University）的研究發現，這種消滅蟑螂的手法或不再有效。

研究人員先對俗稱德國蟑螂的德國蜚蠊（Blattella germanica）輪流施用3款殺蟲劑，然後再讓牠們抵受所有殺蟲劑的混合物，發現牠們除了對接觸過的類別產生抵抗力，對其他殺蟲劑的抵抗力亦有所增強。即使研究人員持續轉換殺蟲劑，實際上仍未能減少蟑螂的數量。牠們亦能將抵抗力遺傳至後代，意味着未來的蟑螂將更難以對付。

抵抗力可遺傳後代

德國蟑螂身上帶有數十種傳染性細菌，並能產生引發哮喘的過敏原。雌性蟑螂在約100天的生命周期中，大概能生產200至300隻後代。帶領研究的昆蟲學家沙夫（Michael Scharf）驚嘆：「我們會看到，其抵抗力只要一代就增加了4至6倍。」他坦言目前仍未知蟑螂為何會進化得如此快，又形容這是「前所未見的挑戰」，未來近乎不可能只靠化學品，而需要採取陷阱誘捕或以其他物理方式消滅蟑螂，亦要加強衛生設施做好預防工作。

有關報告上月5日刊登於《科學報告》期刊。

（德國之聲/CNN）