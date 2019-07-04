俄潛艇起火 當局稱國家機密惹揣測

俄媒批如隱瞞切爾諾貝爾核災

國防部稱，該艘「科學研究深海潛艇」周一（1日）在北部巴倫支海研究海底地形時起火，14名官兵吸入有毒濃煙死亡。普京表示，罹難者包括7名海軍上校和兩名獲頒「俄羅斯英雄」（Hero of Russia）最高榮譽勳章的海軍，說：「我們知道這不是一艘普通的潛艇，這是艘科學研究潛艇，船上都是極為專業的人員。」船員控制火勢後，將潛艇駛回北莫爾斯克（Severomorsk）的基地。

稱屬科研潛艇 14死者多高級軍官

普京得知事件後即趕回莫斯科處理，並命令國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）前往北莫爾斯克坐鎮調查。2000年俄國核動力潛艇「庫爾斯克」號爆炸沉沒巴倫支海，船上118人全部喪生，當時就任總統第一年的普京被指應對失當，聲譽重挫。

俄國官員幾乎沒對潛艇或意外發生的情况多作說明，但有專家認為，潛艇中有這麼多高級軍官參與，意味着可能不是普通任務。有俄國傳媒引述消息人士稱，出事的是潛航能力極高的AS-12核動力小型潛艇。

一名匿名軍事專家向法新社駁斥科研期間起火的說法，他說：「通常這樣說是要掩飾在海牀上另外的工作」，像鋪設海底電纜。挪威稱，事發後附近輻射水平正常。

（法新社/路透社/中央社）