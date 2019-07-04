韓軍連爆醜聞 朝野炮轟 士兵欺凌同袍逼吃糞 海空監察失誤鬧笑話

江原道華川郡陸軍第七師團的一名一等兵自今年4月初的兩個月間，涉嫌遭擔任「生活官」等3名同軍階士兵欺凌。軍人權益中心所長林泰勳周二透露，受害人先是被指軍中生活犯錯，有幾十回遭對方摑巴掌；後來欺凌暴行加劇，有幾次受害人遭飛腳踢下體，或用原子筆插大腿。有一次外宿，一名加害者指摘受害人不聽話，對之又打又鬧，喝令做俯卧撑，繼而逼受害人張口，向其口中小便，兼且強迫受害人吃廁所的大便。中隊長6月13日揭發事件。逼同袍吃屎尿的士兵周一被憲兵拘捕，另兩兵尚受調查。此外，周一下午兩名副士官級軍人在首爾一空軍基地互毆受傷，事後被隔離和調查。國防部發言人雖強調事件是「個別事故」，但惹士兵家長不安。

雁群誤當犯境飛行物 出動戰機

除了欺凌事件，韓軍近期亦連爆出紕漏醜聞。7月1日，空軍雷達在3個小時內發現有不明物體時隱時現地由北至南飛行，動用KF-16等多架戰機出擊，機師追蹤始發現是20餘隻時聚時散的大雁群，鬧出笑話。

6月15日，4名朝鮮人駕駛一艘小型木造漁船投奔韓國，木船穿越南北分界線、闖過韓國三重警戒線，到達韓國江原道三陟港防波堤，過程長達57小時，韓軍懵然不知，暴露海防漏洞，當局未有即時公布亦被輿論質疑隱瞞。《先驅經濟報》認為朝韓局勢變化削弱了韓軍的禦敵意識，紀律鬆懈、綱紀不嚴亂象令人擔憂。

不察朝船抵境 暴露海防漏洞

總理轄下國務調整室昨發表木船事件報告，指警戒作業的軍官工作不集中，未有看到雷達；海岸監視系統亦未有效運作；現場部隊接獲居民報告後未有即時處理亦違反警戒作戰指引。負責的陸軍第八軍軍長被撤職、聯合參謀本部議長朴漢基被嚴重警告。

防長致歉 國安部門面臨改組

防長鄭景鬥昨向國民致歉，承認軍隊在警戒作戰方面確實存在問題，承諾將全面完善警戒系統，防範事件重演。在國會國防委員會全體會議上，朝野政黨議員俱批評軍方處事手法。總統文在寅隨後宣布，向青瓦台國家安保室第一次長金有根發出嚴重警告。韓國傳媒指內部將追加懲戒。有國會消息人士稱，青瓦台安保室或快將改組。

（韓聯社）