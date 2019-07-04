美今國慶閱兵 退休將領轟特朗普政治騷

特朗普周二說：「我（到時會）準備說幾句話，我們會有飛機飛越上空……我們會有一些坦克進駐外面。這會跟以往的都不相同，這會是特別的，我希望有很多人來，它（閱兵）將關於這國家，以及向美國的致敬。」他昨天形容活動將是「生平大騷」。這將有別以往總統於國慶日低調活動。

《華爾街日報》報道，特朗普2017年訪問巴黎參觀盛大的法國國慶閱兵後，即興起在美國照辦煮碗的念頭，但其成本和物流配套的難度惹來憂慮，但特朗普堅持。

被指更似共和黨競選活動

屆時會亮相的坦克包括兩架各重60噸的阿布拉姆斯（Abrams）型號坦克，儘管它們將只會靜止展出，但外界仍擔心可能損害原先是沼澤地的國家廣場地面，要如何運送更是難題。坦克須由平底貨車運送，運送路線亦要避免損及地鐵隧道、橋樑、高架電車線和脆弱的歷史建築等，會由美國公園警察護送，大概只能以每小時約8公里的龜速前行。

另外，特朗普在這次閱兵中明顯優待黨友或其政治金主的做法，惹來不少爭議。小布殊時代曾任駐阿富汗指揮官的退休中將巴爾諾（David Barno）批評道：「這看來會更似是共和黨的活動——關於總統的政治活動——多於7月4日的全國慶祝活動，不幸地軍隊正好身處其中。」曾參與過越戰、波斯灣戰爭和巴爾幹維和任務的退休少將納什（William Nash）更直斥特朗普「利用武裝部隊作為政治策略，為其連任競選活動服務」，形容此舉「絕對駭人聽聞」。

（綜合報道）