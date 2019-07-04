大交易「分餅」 德法領袖保實權

意國東歐反彈 默克爾馬克龍折將

默克爾和馬克龍原先就「第一候選人」（spitzenkandidat，即由議會大黨推舉的人選）制度意見相左，但在上周末日本大阪G20峰會期間，二人跟圖斯克、西班牙首相桑切斯和荷蘭首相呂特私下協商，決定由蒂默曼斯（代表中左派S&D）和EPP的韋伯分掌歐委會和歐洲議會。不過這次「黑箱作業」惹來意大利和東歐多國的強烈反彈，連EPP高層也對被蒙在鼓裏感不滿，質疑默克爾只考慮德國和自己的利益。

儘管EPP和S&D仍是歐洲議會頭兩大黨，但在馬克龍代表的中間自由派Renew EU以及意大利和東歐等的民族主義派崛起下，歐洲政治版圖已現巨變，EPP和默克爾再難獨斷，令各方討價還價更顯複雜。

在意大利和東歐多國抵制韋伯和蒂默曼斯下，馬克龍最終拍板三大黨團的「第一候選人」全部出局。綜合傳媒引述消息所指，提名馮德萊恩和拉加德出掌歐委會和歐央行的正是馬克龍。默克爾對此其實歡迎，但馮德萊恩不受其國內執政盟友社民黨支持，她唯有投下唯一棄權票。有歐盟官員直言，最後時刻只靠馬克龍和默克爾各自出手。

馬克龍也許贏得更多，皆因馮德萊恩會支持他的歐洲融合和軍事一體化主張。Politico稱馬克龍一年前已建議過馮德萊恩，只是馮德萊恩和默克爾當時皆拒絕。

5要職無東歐代表 「東西失衡」

歐盟五大要職全無東歐代表，顯然未能照顧到「東西平衡」。歐洲議會會否再變卦，否決馮德萊恩的提名成為下一焦點：據報不少議員都對「第一候選人」制度名存實亡感到強烈不滿。

（Politico/路透社/BBC）