歐盟女領袖冒起 打破60年男性主導 德防長獲提名歐委會主席 拉加德勢掌央行

馮德萊恩能否通過任命存暗湧

歐盟領袖6月30日召開特別峰會，商議新一屆領導層人選，惟各方意見分歧，經過馬拉松式會議後取得共識。歐洲理事會主席圖斯克公布提名名單，由馮德萊恩接任歐盟委員會主席，如通過提名，她將成首名歐盟委員會女主席，亦是過去逾60年首次有德國人出任此職。來自法國的拉加德獲提名任歐洲央行行長，比利時總理米歇爾（Charles Michel）取代圖斯克出任歐洲理事會主席，而西班牙外相博雷利（Josep Borrell）則出任歐盟外交和安全政策高級代表。除米歇爾外，有關提名將於7月15日經歐洲議會表決，獲提名者均來自西歐，由歐洲議會各黨團推舉的「第一候選人」（spitzenkandidat）亦未獲提名（見另稿）。

即將卸任的圖斯克表示，今次提名名單男女各佔一半 ，是「完美的性別平衡」。他亦稱，歐盟領導層換班不代表歐盟對英國脫歐的立場有所改變。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）稱，提名名單包括兩名女性足向外界發出有力信息，表明歐盟正帶領性別平權。

重振歐元區經濟成拉加德重任

馮德萊恩為德國執政黨基民盟（CDU）成員，亦是德國總理默克爾的親密盟友，主張歐洲更緊密融合，建立「歐洲合眾國」。她2013年起出任德國首名女國防部長，任內積極推動歐洲防務合作計劃，亦主張德國加強參與北約（NATO）軍事行動，但近年德國軍隊屢爆軍備落後、即戰力不足等問題，去年一份報告更指出德軍2017年底時曾沒有可調派的潛艇與運輸機，惹管理不善批評。馮德萊恩去年亦捲入國防開支不當爭議，其中向極右組織批出國防合約等事件亦惹抨擊。馮德萊恩周三前往斯特拉斯堡，盼爭取歐洲議會議員支持。

拉加德作為法國首名女財長及IMF主席，向來被視為女性賦權的象徵，但她缺乏直接參與貨幣政策決策的經驗，重振歐元區經濟將成她的最重大挑戰。拉加德在提名公布後表示，會在提名期暫停IMF主席職務。

《金融時報》指出，有關提名要在歐洲議會過關料不輕易。政治新聞網站Politico亦稱歐洲議會成員對提名有所保留。德國中間偏右派的歐洲議會議員韋伯（Manfre Weber）稱，其帶領的黨團歐洲人民黨（EPP）接受提名名單，但補充說「那不是我的選擇」。

（綜合報道）