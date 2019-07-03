fb總部沙林毒氣包裹驚魂 員工緊急疏散

4幢大樓疏散 3幢安全

路透社報道，fb所在的門洛帕克（Menlo Park）消防隊長約翰遜（Jon Johnson）說，當日早上11時與該件可疑包裹有接觸者，並沒有出現暴露於沙林毒氣的症狀。他說：「（fb）機構測試所有收到包裹，有一例呈陽性反應，所以他們啟動標準措施。我們現在只是在等待查驗這（初步測試結果）是否真確。」

Fb發言人哈里森（Anthony Harrison）表示，在測試結果呈陽性後，公司立即疏散4幢建築物，並配合警方調查。他說：「有關當局尚未查出發現的物質為何，截至目前，其中3幢疏散人員的建築物已經安全，可以重新進入。」

神經毒劑 嚴重者60秒致命

沙林毒氣（Sarin）是一種破壞神經系統的劇毒化合物，可經由皮膚、呼吸道、眼睛接觸等進入體內，輕微者兩分鐘後就會失去身體控制機能，不自主嘔吐、腹瀉，嚴重者最快60秒就會身亡。日本奧姆真理教於1995年3月，在東京地鐵發動沙林毒氣襲擊，導致13死逾6000人傷。

（路透社/中央社）