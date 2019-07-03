「和服」塑身內衣捱轟 美國女星撤回命名

日網友批侮辱 逾10萬人聯署反對

Kardashian上周二（6月25日）在Twitter上宣布將創立新的塑身內衣褲品牌，取名「和服」，惹日本網友強烈不滿，抨擊她不尊重日本傳統文化，網民利用#KimOhNo作標籤，在網上抗議。以和服文化聞名的京都市，市長門川大作上周五（6月28日）公開日英雙語公開信促Kardashian為品牌改名，信中指出，「（和服）是日本人審美意識、精神性及價值觀的象徵」、「不應該將和服這個名稱獨佔為個人所有」。有日本網民在請願網站Change.org發動「Say No to Kim Kardashian's "KIMONO"」的聯署，到昨日為止獲得逾13.4萬人支持，離15萬人目標不遠。

曾拒改名 稱初心無惡意

Kardashian起初面對反彈聲浪堅持己見，但周一終於屈服，稱她當初以和服為塑身內衣系列命名，完全沒有惡意，在經過深思熟慮後，她會於日內宣布品牌新名稱。有份在網上推動#KimOhNo的日裔攝影師Yuka Ohishi對《衛報》說，不滿Kardashian未有道歉，但指仍然是最好的結果。「她說自己尊重日本文化，但這（將塑身內衣取名和服）是完全不恰當的。」

日本政府並未罷休，經濟產業大臣世耕弘成表示，和服是日本給世界的文化，希望美國政府在審查專利申請時會採取適當措施，而日本政府會於下周二（9日）派員到美國討論情况。

（法新社/中央社）