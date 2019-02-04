NASA研究：南極海冰離奇銳減 3年間萎縮200萬平方公里

美國太空總署氣象學家帕金森（Claire Parkinson）的研究小組分析軍事衛星運用微波測量的數據，建構了迄今最精確的海冰覆蓋面貌。據此，他們觀察到1979年至2014年間南極海冰的覆蓋面逐漸擴大，到2014年錄得達1280萬平方公里（約1.3個中國面積）的高峰，但此後就大幅回落，到2017年萎縮了200萬平方公里，減幅較北極快3倍，總面積見40年來新低。雖然去年海冰稍增，但今年迄今減幅又已抵消了增幅。

海面反射陽光能力降 加劇全球暖化

帕金森表示，海冰對地球氣候有重要影響，因為其明亮的表面能把50％至70％的陽光反射回太空，一旦海冰融掉，深色的海面會吸取90％陽光，其熱力會令地球愈來愈溫暖。她說：「海冰也影響極地生態系統，包括企鵝、鯨魚、海豹、海燕、信天翁、磷蝦，以及一大堆其他動物和海洋植物的生命。」

山脈倘融雪 可致海洋水位升57米

南極洲是全球最嚴寒地帶，也是最大的淡水來源。2013年研究指出，該處覆蓋山脈的冰雪倘融化，可令海洋水位上升57米。北極是受陸地包圍、更易暴露於暖空氣的海洋，南極則是海洋環抱的一片寒冷大陸，且有強風環繞抵擋南下的暖空氣，意味南極海冰原該不會直接受全球暖化殃及。

專家尚未清楚南極海冰早年擴張和近年減少的原因。

作為論文評審員的美國哥倫比亞大學海洋學家馬丁森（Douglas Martinson）不認為跟臭氧層穿洞、風向或洋流改變的假設有關，惟他提醒不能用北極地區的調查結果應用於南極洲。

英國倫敦大學學院氣候科學家拉普利（Chris Rapley）表示，之前海冰擴張跟全球暖化論說並無牴觸：「它只是表明在一個複雜的、互相聯繫的系統中，可能會出現有違直覺的結果——至少在一段時間內。」

報告周一刊於《美國國家科學院院刊》。

（法新社/衛報）