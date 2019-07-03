美邊防fb秘密群組曝光 充斥歧視言論

美國非牟利新聞網站ProPublica周一報道，該約有9500名現役和前任邊防巡邏隊成員的群組於2016年8月設立，名稱「I'm 10-15」（我是10-15）當中的數字是「拘留所外國人」的代號。該社交網頁存在不少貶損、嘲弄移民、拉美裔婦女的內容。像當有16歲危地馬拉偷渡少年在邊防羈留所死亡，成員留言謂「他死就死吧」；有影片顯示偷渡客用膠袋裝着孩子渡過洶湧河水，他們就侮辱孩子是「垃圾」。他們又討論阻礙國會議員視察邊防巡邏設施的辦法，弄出波多黎各裔民主黨眾議員奧卡西奧—科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）遭總統特朗普強暴的合成照片，又嘲笑美國有線電視新聞網絡（CNN）主播庫珀（Anderson Cooper）的性取向等。

嘲諷喪命偷渡少年 合成議員遭強暴照片

眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）譴責該群組「超乎了性別歧視、種族主義，令人憎惡和可恥」，作出那些卑鄙言論的巡邏員「不配穿上制服代表美國」。邊防巡邏隊負責官員普羅沃斯特（Carla Provost）指摘該群組帖文道：「這些帖子徹頭徹尾不適當，跟我所見、所期望，我們部隊人員日積月累的榮譽和誠信相悖。一旦發現任何僱員違反我們的行為標準，將予問責。」管轄邊防巡邏隊的CBP表示已着手調查。

（法新社）