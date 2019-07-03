凍核vs.全面棄核 美對朝政策分歧

曾遭朝鮮點名批評的鷹派博爾頓周日未有隨特朗普跟金正恩見面，他周一在Twitter稱，國家安全委員會從未討論過或聽過「凍核」，並說：「有人試圖局限總統，這將會有後果。」

鷹派博爾頓堅持強硬對朝

不過，《紐時》周二再引述消息詳述美國正考慮的方案，指部分官員視凍核為要求金正恩全面棄核的第一步。博爾頓一直堅持朝鮮要全面棄核才能獲美國解除制裁。《紐時》稱，部分高官正商討一個循序漸進計劃，要朝鮮首先關閉核設施，不再製造核物料，亦即是說首先凍結其核計劃，但容許它保留現存的武器庫；美國則會作出有助朝鮮改善環境的讓步，或加強美朝關係。

報道稱，國務卿蓬佩奧近周已沒重提要朝鮮必須交出核設施清單。官員稱，美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）正尋求有創意的方法促使朝鮮跟美國就無核化達成一致的理解，並展開結束核計劃的第一步。有美國情報官員認為金正恩不大可能放棄全部核武，因此考慮循序漸進。比根今年1月便暗示朝鮮可以不提交核清單，可接受較循序漸進棄核。美國總統特朗普2月在河內特金會卻推動「大交易」，要朝鮮全面棄核換取解除制裁，但隨着那次特金會破局，美國官員重新再考慮該構想。

朝鮮最希望美國能解除制裁，但《紐時》稱，美國國務院及白宮官員都強調，朝鮮全面棄核前，美國不會解除制裁。該報稱，美國官員或考慮容許更多人道援助進入朝鮮，並容許朝韓有限度經濟交流。不過，要美國作上述讓步，朝鮮先得同意停止所有濃縮鈾活動，除寧邊外還包括降仙（Kangson）。美國情報官員亦懷疑朝鮮尚有第三個濃縮鈾設施。

另外，中國外交部長王毅昨稱，國家主席習近平在日本大阪跟特朗普會面時，向特朗普介紹中國在半島問題上的原則立場，推動美方顯示靈活，與朝方相向而行，包括適時緩解對朝制裁，通過對話找到解決彼此關切的辦法。

（紐約時報/新華社）