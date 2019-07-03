外交安全局保鑣職責不包私人事務

隸屬國務院 4類別僱員

DSS部門有約2500名僱員，包括有特工、工程師、保安技術人員和外交信使4種類別，各自負責與保安相關的工作，在美國29個城市及全球逾270個地點設有辦公室。被揭發為蓬佩奧處理令人質疑的「任務」的DSS特工，原本職責是負責保護國務卿蓬佩奧、外國政要的安全，管理一系列用於保護要人、設施及資訊的保安計劃，亦會向美國駐外大使提供保安建議和調查假護照事件。

至於DSS的工程師則負責利用電子保安設備確保國務院設施及人員的安全；技術人員則負責維修保安設備，而外交信使負責運送機密文件。

美國聯邦規則彙編（CFR）列明，聯邦政府僱員不應鼓勵、指示、要脅或要求下屬利用工作時間，處理未有列明屬職責範圍或獲法例授權的事情。然而據CNN報道披露特工曾被指派完成的工作內容及保護的人身對象，顯示與部門列明的職務範圍有異，蓬佩奧有濫用職權的嫌疑。

特勤局屬國安部 負責正副總統保安

除了DSS外，特勤局（SS）亦是另一個特工部門，不過它則隸屬國土安全部，負責正副總統、訪美政要，甚至主要總統參選人與其家屬的保安工作，亦會在一些重要活動中負責保安工作。

（綜合報道）