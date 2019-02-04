CNN：蓬佩奧涉濫用特工被查 代取外賣接家犬 執勤人員自嘲「攜槍UberEATS」

有國會調查員向CNN透露，他們接獲國務院中人舉報，指蓬佩奧近月多次要求由公帑資助的外交安全局（DSS）特工，為其家族執行有問題的任務，例如在4月有特工被指派為蓬佩奧領取中餐外賣，惟當時蓬佩奧並不在外出的車上，估計並不需要貼身保護。有特工自嘲部門淪為「攜槍的UberEATS」，亦有前高級官員稱除非有特定威脅令有關任務變得必要，否則此舉不恰當，尤其蓬佩奧本人並不在車上。他舉例指前國務卿克里斯托弗（Warren Christopher）剛上任時，曾希望特工為他採購雜貨，遭告知這非特工的職責。

國務院內部人士爆料 眾院調查

CNN檢閱一份由舉報者提供的文件，顯示今年1月蓬佩奧辦公室有人要求特工到華盛頓聯合車站（Union Station）接送其成年兒子回家。舉報者又指有特工曾被指派到寵物中心領回蓬佩奧的家犬，形容外交安全局有取悅國務卿的文化，盡量避免惹怒對方。外交安全局是國務院的執法及安全部門，負責保護全球的美國外交官，包括保障國務卿安全，惟有人憂慮分配給蓬佩奧的特工或被要求執行不恰當的任務，目前未知是蓬佩奧本人、抑或其幕僚在他不知情下作出有關安排。

由蓬佩奧上任以來負責管理其護衛小組的特工費爾柴爾德（Lon Fairchild）未有否認曾派人執行上述任務，惟在聲明表示蓬佩奧及其家人「未曾要求我或團隊的任何成員，採取與我們全天候保護國務卿的職責相違背的行動」。

國會調查員又指，蓬佩奧妻子蘇珊（Susan Pompeo）即使留在美國的家中，也同樣享有個人的貼身保護服務，令不少特工感到不解。消息人士透露，當局並未發現針對蘇珊的高度特定威脅，多名特工及監督人亦質疑未有作正式的威脅評估，蘇珊卻自去年7月起獲全天候貼身保護，有關消息亦經CNN檢閱的國務院電郵證實。據指特工在保護蘇珊初期，被口頭告知不要在無線電或公開使用其呼號「Shocker」，原因是「他們知道這並不合法」。有當局前高級官員表示，為國務卿配偶提供全天候的保護服務並不尋常，過往的配偶保護服務只會持續短暫而特定的時間。

妻子同獲保護 前高官稱不尋常

蘇珊在國務院擔當的角色亦仍引起關注，有知情人士稱她近日陪同蓬佩奧到訪堪薩斯州前，不時會在國務院主持有關行程物流的會議，令在場的高級官員等人感到驚訝。她在外訪期間除了專屬特工，亦會額外獲分配一名國務院職員貼身照顧。有另一名國務院員工透露，他們被告知不能在官方電郵提及有關蘇珊的資料，以免留有紀錄。

負責威脅評估的保護情報及調查部門（PII）強調已為蘇珊作評估，稱保護服務獲聯邦法律授權，惟未有說明何時評估。負責外交安全的助理國務卿伊萬諾夫（Michael Evanoff）回應，指目前有確切針對蓬佩奧及其家人的威脅，又表示「外交安全局對於保護蓬佩奧家族感到自豪」。

（CNN）