伊萬卡外交真人騷惹質疑 G20板門店特金會角色矚目 被指不符身分

【明報專訊】美國「第一女兒」兼白宮總統高級顧問伊萬卡上周五及上周六隨同父親總統特朗普到日本大阪出席二十國集團（G20）峰會，儼如外交官試圖穿梭於不同國家領袖之間，又在拍照場合佔據有利位置。不過，有分析和評論質疑她是否適合代表美國出席相關場合。
外交活動存在感高 拍照佔靚位
2017年特朗普就任總統後，伊萬卡（Ivanka Trump）同年3月底成為不受薪的白宮顧問。但她的角色一直備受爭議，認為她無相關資歷從事外交活動。她參與G20峰會和到兩韓非軍事區的板門店，而且「存在感」相當高，例如G20成員國領袖合照時，伊萬卡站在第一排正前方加入合照，加上其身上粉紅色長裙令她相當突出。法國政府日前上載G20峰會期間的短片，可見英國首相文翠珊、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍和國際貨幣基金組織（IMF）總幹事拉加德在討論一些議題，伊萬卡亦嘗試參與討論，不過鏡頭拍攝到拉加德在伊萬卡說話時看似反白眼。
有美國傳媒評論認為，幕僚的身分似乎已不足以形容伊萬卡的角色。美國有線電視新聞網絡（CNN）6月30日發表題為「第一女兒、白宮顧問這周成為外交官——伊萬卡令人困惑的世界舞台秀」文章，稱從未見一國總統的子女獲此優厚待遇，在內閣、日本大阪G20領導人峰會、板門店38線上，與總統同步。
網民改圖諷刺 政客嘲靠父蔭
伊萬卡在G20峰會期間過高的曝光率引起網民紛紛改圖諷刺，例如在黑人民權領袖馬丁路德金在華盛頓演說時「現身」講台回眸一笑；在1945年英美和蘇聯領袖出席雅爾達會議時，伊萬卡亦「坐在」時任英國首相邱吉爾的右邊發言。網民分享改圖時加上「多餘的伊萬卡」（#Unwantedivanka）標籤。
美國國防部前發言人科比（John Kirby）質疑伊萬卡並非民選，是否有代表美國發言的權利：「我很驚訝她可參與那麼多會議及雙邊政策討論」。紐約州民主黨眾議員奧卡西奧—科特茲諷說：「身為某人的女兒（暗示伊萬卡作為第一女兒）並非職業資歷。」