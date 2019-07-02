伊萬卡外交真人騷惹質疑 G20板門店特金會角色矚目 被指不符身分

外交活動存在感高 拍照佔靚位

2017年特朗普就任總統後，伊萬卡（Ivanka Trump）同年3月底成為不受薪的白宮顧問。但她的角色一直備受爭議，認為她無相關資歷從事外交活動。她參與G20峰會和到兩韓非軍事區的板門店，而且「存在感」相當高，例如G20成員國領袖合照時，伊萬卡站在第一排正前方加入合照，加上其身上粉紅色長裙令她相當突出。法國政府日前上載G20峰會期間的短片，可見英國首相文翠珊、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍和國際貨幣基金組織（IMF）總幹事拉加德在討論一些議題，伊萬卡亦嘗試參與討論，不過鏡頭拍攝到拉加德在伊萬卡說話時看似反白眼。

有美國傳媒評論認為，幕僚的身分似乎已不足以形容伊萬卡的角色。美國有線電視新聞網絡（CNN）6月30日發表題為「第一女兒、白宮顧問這周成為外交官——伊萬卡令人困惑的世界舞台秀」文章，稱從未見一國總統的子女獲此優厚待遇，在內閣、日本大阪G20領導人峰會、板門店38線上，與總統同步。

網民改圖諷刺 政客嘲靠父蔭

伊萬卡在G20峰會期間過高的曝光率引起網民紛紛改圖諷刺，例如在黑人民權領袖馬丁路德金在華盛頓演說時「現身」講台回眸一笑；在1945年英美和蘇聯領袖出席雅爾達會議時，伊萬卡亦「坐在」時任英國首相邱吉爾的右邊發言。網民分享改圖時加上「多餘的伊萬卡」（#Unwantedivanka）標籤。

美國國防部前發言人科比（John Kirby）質疑伊萬卡並非民選，是否有代表美國發言的權利：「我很驚訝她可參與那麼多會議及雙邊政策討論」。紐約州民主黨眾議員奧卡西奧—科特茲諷說：「身為某人的女兒（暗示伊萬卡作為第一女兒）並非職業資歷。」

（衛報/金融時報/CNN）