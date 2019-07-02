朝官媒稱金特私交甚篤 「神秘力量」克服障礙

朝中社昨稱朝美兩領袖在「象徵分裂的板門店歷史性握手」是「驚人」的。報道指金正恩在板門店韓方自由之家表示，因為他與特朗普私交友好，才會只消一天就促成周日的戲劇性會晤。他還說：「我和特朗普總統的良好關係將繼續創造出別人預想不到的好結果，發揮克服重重困難和障礙的神秘力量。」

李容浩取代金英哲主導對美談判

另外，朝中社、《勞動新聞》昨報道時，僅點出朝鮮勞動黨中央政治局委員、國務委員會委員兼外務相李容浩與美國國務卿蓬佩奧參加會談。分析認為，這再次反映主導對美談判的朝鮮官員將由原任統一戰線部長的勞動黨中央委員會副委員長金英哲，改為李容浩。李容浩曾參與1995年9月輕水反應爐談判，2011年後跟進着朝美、朝韓棄核會談。軍人出身的金英哲相對不熟美國，將集中於對韓事務。

朝鮮以外的分析對周日的第三次「特金會」意見分歧。有些認為可打破核談判僵局，有的視若「真人騷」。韓國峨山政策研究院安保統一中心主任申範澈從朝中社的報道認為，金正恩的目的在修補河內峰會空手而回的形象。美國麻省理工政治系副教授納蘭（Vipin Narang）指出，金正恩仍然不會單方面解除核導武裝。

此外，韓國總統府青瓦台有高官昨回應記者提問表示，在這次「特金會」安排過程中並無使用過兩韓首腦熱線，韓國總統文在寅也沒有在會議期間跟朝方官員會洽。在野的正未來黨黨魁孫鶴圭質疑韓國斡旋角色「不存在」。自由韓國黨國會代表羅卿瑗認為朝鮮採取不讓韓國參與的「通美封南」策略，有損韓國利益。

（韓聯社/Newsis）