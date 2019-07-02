東京收緊出口半導體材料 被指報復強徵勞工案裁決 貿戰邊緣 韓擬向世貿投訴日本

【明報專訊】日本突然宣布對韓國出口半導體製作所需的3種重要材料收緊管制，被指是為報復韓國一系列要求日方為二戰強徵勞役賠償予受害朝鮮半島人民的法院裁決。分析普遍認為日方舉措重創韓國重點產業。韓國傳召日本大使抗議及擬向世界貿易組織投訴。事件加劇兩國之間的緊張，有觀察家擔心日韓貿易戰一觸即發，令兩國經濟受損。
日本經濟產業省昨（1日）謂因「兩國信賴關係明顯受損，在面向韓國的出口管理中發生了不妥事例」，宣布把韓國剔除出其優待國「白名單」。從本周四（4日）起，韓國若要從日本進口製作晶片、半導體、智能手機等所需的氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫，每次須先向日本經濟產業省申請接受約90天的審查。
韓國產業通商資源部長成允模昨表示遺憾，將考慮向世貿投訴等依據國際法、國內法應付。他稱日方此舉乃「針對韓國大法院裁定韓籍二戰勞工對日索償勝訴的經濟報復措施」，有違世貿基本原則，亦違背了《20國集團大阪峰會宣言》精神。韓外交部第一次官趙世暎也傳召了日本駐韓大使長嶺安政抗議。
日方辯稱上述措施全依據世貿的出口管制機制，不是反制措施，亦未與自由貿易背道而馳。
LG三星「摺芒」產線勢受影響
分析指，日本新措施將拖慢韓企的科技產品出口創匯，令疲弱的韓國經濟雪上加霜。日本公司控制了屏幕生產主要材料聚酰亞胺的全球九成市場。全球顯示器權威資訊機構「顯示供應鏈顧問」（DSCC）亞洲代表田村喜男說：「沒有了那些日本產品，LG和三星將無法生產可摺的有機發光二極管顯示器（OLED）屏幕。」野村證券的半導體分析師鄭CW亦指出，因短時間內難有替代，晶片生產過程的重大延誤將致價格飈升。他說：「所有損害最終將轉嫁於客戶和消費者。美國和中國政府對此亦不會高興。」
受消息影響，世界最大記憶體生產商三星電子，以及蘋果供應商之一的LG Display的顯示器相關業務股價昨天分別一度跌達1.6％、3.6％。韓國工業聯合會昨譴責日本的新規定，稱將不利兩國經濟關係。
學者：對日無好處 中國成贏家
日本野村控股一份報告認為，「限制若然持久，可化為韓國加速自行開發的動力」。《日經亞洲評論》昨也點出日本為政治而限制出口，將驅使三星等另覓半導體材料供應，一若日本在2010年釣魚島主權爭拗下遭中國停輸稀土後轉求非洲材料替代。早稻田大學商學院教授長內厚對《華爾街日報》說：「制裁對日本企業無好處，因為日韓的生產業緊扣一起。唯一贏家會是中國。」
日本供應商股價也大幅下挫，像生產含氟化合物的關東電化工業下跌多達6.7％，光刻膠生產商日本合成橡膠（JSR）跌了2％。
韓國的法院今年初起為日企拒應去年10月裁決賠償予二戰強徵勞工受害人，幾度凍結了相關日企資產，使兩國矛盾擴大。日本堅持所有賠償問題早已在1965年兩國建交條約徹底解決。