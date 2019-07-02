東京收緊出口半導體材料 被指報復強徵勞工案裁決 貿戰邊緣 韓擬向世貿投訴日本

日本經濟產業省昨（1日）謂因「兩國信賴關係明顯受損，在面向韓國的出口管理中發生了不妥事例」，宣布把韓國剔除出其優待國「白名單」。從本周四（4日）起，韓國若要從日本進口製作晶片、半導體、智能手機等所需的氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫，每次須先向日本經濟產業省申請接受約90天的審查。

韓國產業通商資源部長成允模昨表示遺憾，將考慮向世貿投訴等依據國際法、國內法應付。他稱日方此舉乃「針對韓國大法院裁定韓籍二戰勞工對日索償勝訴的經濟報復措施」，有違世貿基本原則，亦違背了《20國集團大阪峰會宣言》精神。韓外交部第一次官趙世暎也傳召了日本駐韓大使長嶺安政抗議。

日方辯稱上述措施全依據世貿的出口管制機制，不是反制措施，亦未與自由貿易背道而馳。

LG三星「摺芒」產線勢受影響

分析指，日本新措施將拖慢韓企的科技產品出口創匯，令疲弱的韓國經濟雪上加霜。日本公司控制了屏幕生產主要材料聚酰亞胺的全球九成市場。全球顯示器權威資訊機構「顯示供應鏈顧問」（DSCC）亞洲代表田村喜男說：「沒有了那些日本產品，LG和三星將無法生產可摺的有機發光二極管顯示器（OLED）屏幕。」野村證券的半導體分析師鄭CW亦指出，因短時間內難有替代，晶片生產過程的重大延誤將致價格飈升。他說：「所有損害最終將轉嫁於客戶和消費者。美國和中國政府對此亦不會高興。」

受消息影響，世界最大記憶體生產商三星電子，以及蘋果供應商之一的LG Display的顯示器相關業務股價昨天分別一度跌達1.6％、3.6％。韓國工業聯合會昨譴責日本的新規定，稱將不利兩國經濟關係。

學者：對日無好處 中國成贏家

日本野村控股一份報告認為，「限制若然持久，可化為韓國加速自行開發的動力」。《日經亞洲評論》昨也點出日本為政治而限制出口，將驅使三星等另覓半導體材料供應，一若日本在2010年釣魚島主權爭拗下遭中國停輸稀土後轉求非洲材料替代。早稻田大學商學院教授長內厚對《華爾街日報》說：「制裁對日本企業無好處，因為日韓的生產業緊扣一起。唯一贏家會是中國。」

日本供應商股價也大幅下挫，像生產含氟化合物的關東電化工業下跌多達6.7％，光刻膠生產商日本合成橡膠（JSR）跌了2％。

韓國的法院今年初起為日企拒應去年10月裁決賠償予二戰強徵勞工受害人，幾度凍結了相關日企資產，使兩國矛盾擴大。日本堅持所有賠償問題早已在1965年兩國建交條約徹底解決。

（綜合報道）