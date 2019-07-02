沙特阿聯酋被指暗撐蘇丹軍政府

6月3日，蘇丹過渡委員會鎮壓示威者，輿論普遍將之歸咎於令人聞風喪膽的「快速支援部隊」（Rapid Support Force，RSF）。不少蘇丹民運人士質疑，鎮壓是獲得沙特和阿聯酋這兩個海灣大國批准。有份參與治療6月3日鎮壓傷者的醫生烏薩馬（Salman Osama）向《金融時報》說：「我們一切問題都跟沙特、阿聯酋和埃及有關。他們過去支持壓迫我們的巴希爾政權，現在則支持現政權。」

鎮暴司令獲沙特王儲接見

RSF司令達加洛在鎮壓10天前才出訪沙特，獲王儲接見；同一星期，過渡軍事委員會主席布爾漢 （Abdel Fattah al-Burhan）則出訪阿聯酋與阿布扎比王儲見面。

巴希爾倒台後，沙特與阿聯酋承諾30億美元給過渡軍事委員會，跟埃及成為軍政府最大的後盾。

鎮壓兩天後，美國國務院罕有公布，國務院第3把交椅、負責政治事務的國務次卿黑爾（David Hale）跟沙特副防長兼王儲穆罕默德之弟哈立德（Prince Khaled bin Salman）的電話通話。黑爾形容鎮壓「殘酷」，並向對方表明「過渡到文人政府的重要」。《金融時報》引述外交官消息稱，沙特及阿聯酋都強烈否認事先知情，強調兩國跟蘇丹有悠久的經濟及政治聯繫，正力求促進地區穩定。

事件後，沙特及阿聯酋促蘇丹各方作「建設性對話」，不過分析認為他們仍然押注蘇丹將領以保護兩國在蘇丹的利益。沙特與阿聯酋一直在非洲之角大花金錢，取得港口及其他基建的管理權。蘇丹目前仍繼續參與沙特為首的聯軍在也門作戰。

（金融時報）