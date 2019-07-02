蘇丹軍政府涉聘游說公司粉飾政權 實彈鎮壓不得民心 邀特朗普會面建國際認受性

4680萬與加國公司簽諮詢協議

獨裁統治30年的蘇丹前總統巴希爾（Omar Hassan Ahmad Al-Bashir）因謀求修憲再連任，加上物價大幅上漲而觸發民怨，去年底引爆全國示威浪潮，至今年4月軍方發動政變將巴希爾軟禁推翻政權，並宣布由軍方委員會臨時執政兩年後再舉行大選。惟民眾拒絕由軍方或巴希爾幕僚執掌過渡政府，要求軍方立即還政於民，獲美國政府支持。此後當地示威不斷，上月3日軍方更實彈清場，民兵組織「快速支援部隊」（RSF）亦參與鎮壓並涉強姦婦女，造成數百人傷亡。此後反對派一度啟動「公民抗命」行動，爭議至今未平息。

面對民間壓力，蘇丹軍方疑正籌謀維護執政權力。美國司法部6月17日根據《外國代理人登記法》公開一份文件，顯示蘇丹軍方委員會副主席、RSF司令達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）與加拿大游說公司Dickens & Madson（D&M）於今年5月簽訂涉及600萬美元的諮詢協議。達加洛被視為蘇丹的實權領袖。D&M承諾確保達加洛與特朗普公開會面，以令軍方委員會「獲承認為蘇丹的合法過渡政府」，另外亦將拉攏美國投資者注資蘇丹石油業。

爭取沙特、聯國非盟、俄羅斯支持

協議亦列明，D&M會協助蘇丹軍方委員會向沙特、聯合國、非洲聯盟，以及「任何獲雙方同意的其他國家」推動有利蘇丹軍方的政策，爭取獲得軍事訓練與保安裝備等支援。其中D&M將安排軍方委員會人員與俄羅斯資深官員其他政治人物私下會面，爭取俄國提供小麥、柴油及動物飼料等，並協助基建。D&M亦承諾，會與利比亞軍事強人哈夫塔爾（Khalifa Haftar）協商，表明蘇丹軍方願支持，換取對方向蘇丹軍方委員會提供資金。D&M拒絕回應報道。

《外交政策》亦報道，達加洛上周亦接見McDermott Will & Emery律師事務所游說專員、美國國會前議員莫蘭（James Moran），並在國營電視台轉播莫蘭發言，訛稱對方稱為現任美國參議員，營造軍方委員會獲國際承認的形象。

組織批助長腐敗獨裁領袖

美國國務院前官員、英國智庫皇家國際事務研究所專家佩奇（Matthew Page）稱，非洲政府向來均有僱用游說公司爭取華府給予較有利的政策，例如剛果民主共和國便曾於2016年以950萬美元，僱用以色列保安及傳訊公司MER協助改善與特朗普政府的關係。追蹤美國政治資金流向的非牟利組織OpenSecret.org指出2017年外國政府、個人與企業用於美國游說的資金達10億美元。

非洲政治關注組織Vanguard Africa批評，游說組織為非洲獨裁領袖說項已成利潤龐大的生意，「民眾受苦，而腐敗的領袖變得更強大、更肆無忌憚，這是本末倒置」。

（外交政策/金融時報）