美混血議員被批「扮黑人」選總統 黨內對手聲援

有份在網上攻擊賀錦麗的包括有9萬名追隨者的另類右翼黑人評論員亞歷山大（Ali Alexander）。他上周四在Twitter貼文說﹕「賀錦麗並非美國黑人。她是印度和牙買加混合血統。有人掠奪（像我這樣的）美國黑人的歷史，令我惡心……」有關言論甚至引起唐納德注意及轉發提問：「是真的嗎？」，後來他刪去帖文。他的發言人回應指唐納德轉發帖文只是提出疑問。

上周在電視辯論與賀錦麗多次交鋒的參選大熱、前副總統拜登上周六（6月29日）表態，反駁右翼人士對賀錦麗的批評很惡心，稱美國不會接受種族主義。

拜登斥指控惡心 沃倫批種族主義

拜登稱有關指控跟過去有人質疑前總統奧巴馬的公民身分有相似之處；當時有人指奧巴馬在外國出生，出生文件是偽造。沃倫亦形容有關言論是「種族主義及醜惡」；其他參選人如桑德斯等亦表態支持賀錦麗。

（法新社/紐約時報）