停逾30年 日本今復商業捕鯨 組織聯署促G20與會國譴責

官員：可吸引旅客 有助恢復災區

5艘來自不同地區的捕鯨船齊集北海道的釧路港，周一出發捕獵小鬚鯨、塞鯨和布氏鯨，預計捕鯨活動會歷時約一周。過去曾以「科研捕鯨」為由的捕鯨船，亦將會從西日本的下關港出海。日本小型捕鯨協會會長貝良文對於重啟商業捕鯨表示很興奮。周一出發的其中一艘小型捕鯨船來自宮城縣石卷市鮎川，當地有官員認為重啟商業捕鯨會吸引旅客到訪，重振鮎川在2011年3．11東日本大地震後受創的經濟。

反對者指違國際法 短視退步

多年來日本都游說IWC重啟商業捕鯨，指部分鯨類數目已回復至適合捕獵的水平。全球1986年禁止商業捕鯨，但日本在退出IWC之前，一直以科研目的為理由捕鯨。不過批評人士說捕鯨毫無科學價值可言，指控日本幾乎等同是在秘密捕鯨。保育組織一直要求日本放棄商業捕鯨。

有保育組織及名人上周五趁G20峰會在大阪舉行期間，向與會國領袖發表公開信，促請與會國領袖「介入」並公開譴責商業捕鯨活動。有份聯署的國際人道協會主席布洛克（Kitty Block）批評日本退出IWC和無視國際法，推動商業捕鯨是背叛、退步、目光短淺的做法。

電視節目主持巴克沙爾稱G20國家領袖應向日本指出，日本對商業捕鯨的看法跟各國完全相反。調查指出，日本人在過去數十年來對鯨肉的需求大減，有民眾稱絕少甚至從沒吃過鯨肉。

（法新社/衛報）