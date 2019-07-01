國際觀察：打卡外交搶眼球 無核談判乏進展 ／文：申世明

自製危機後化解 特朗普如玩火

在奧巴馬時代出任美國對朝鮮事務特使的尹汝尚昨天便對CNN稱，不清楚特朗普要達成什麼，雖然美朝有接觸交往，但朝鮮的核武及導彈庫存並無減少，反而增加，「緊張不錯是緩和了，但別忘記緊張是因為2017年連串戰火和怒火引起的」。他所指的是特朗普2017年跟金正恩的口水戰。歷任美國總統均對朝鮮束手，但特朗普當時威脅要以「戰火及怒火」摧毁朝鮮，令緊張局勢一觸即發。之後，美朝在新加坡召開歷史性峰會，但該次峰會除了拍拍照外，只達成一個空洞的宣言。美朝一直談不攏的癥結，在於朝鮮希望美國解除制裁，但美國則要朝鮮全面無核化。在雙方無迹象會改變立場下，特朗普餘下任期恐怕只是不斷重演這類「打卡外交」。

除了朝鮮，特朗普對中國及伊朗也是「打卡」大於一切，還加點戲劇張力。對着中國，特朗普先是一輪喊打喊殺，然後上周末跟中國國家主席習近平見面，宣布重啟貿易談判，回到年初形勢；在美伊關係上，伊朗擊落美國無人機後，兩國曾處於開戰邊緣，特朗普吹噓他在攻伊前10分鐘叫停行動。不過，在伊朗問題上，特朗普能否一如朝鮮問題上在自製危機後「化解」，難度甚高。特朗普的表演慾會否玩出火，值得關注。

申世明