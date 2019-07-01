板門店上演「快閃特金會」 踏足朝鮮20步 特朗普自豪創歷史

兩人互領來回朝韓邊界

特朗普前日離開日本大阪G20峰會並出發往韓國訪問前的最後時刻，在Twitter公開邀請金正恩往兩韓邊境一聚。平壤迅速回應指「有意思」，到昨日即安排完備。在當地時間下午3時40分左右，二人來到板門店前的共同警備區，金正恩走近韓方邊界前停下，特朗普跟他握手打招呼，輕拍金正恩肩膊示好，並問道：「你想不想我跨過（邊界）？我沒問題。」金正恩隨後引領特朗普跨過朝韓軍事分界線走往朝方境內。

二人在朝方一邊給予傳媒照相，接着輪到特朗普帶着金正恩跨過韓方邊界，是金正恩繼去年4月27日歷史性踏足韓國後第二次。韓國總統文在寅亦上前跟二人打招呼，是美韓朝三方領袖首次同場。

會談50分鐘 金正恩：二人關係極佳

其後第三次「特金會」在板門店韓方的自由之家舉行會面，會前二人接受傳媒提問。金正恩透過翻譯表示：「我從未預期會在這裏跟你會面。」特朗普則稱自己「對跨過這界線感到自豪」，並為這次會面感謝金正恩，又邀請對方訪問白宮——他後來確認這短期內應該不會發生。金正恩其後表示，對特朗普要求會面確「令人深感意外」，指並非二人此前通信時預先安排，但基於二人的「極佳關係」和在朝韓邊境會面的重要意義而答應，他說：「我認為曾為仇敵的兩國在此會面，我們正向世界展示我們擁有新的當下，而且將有正面的會晤。」

雙方雖然會談只有約50分鐘，但時間已比特朗普當初所指的為多。特朗普稱會面「圓滿成功」，對全球都是重要的一天，將載入史冊，又強調自己跟朝鮮的磋商「求效果不求速度」。他重申，希望跟朝鮮達成「全面」協議，並表示可以隨着談判進展緩解部分制裁。《衛報》認為，他是暗示回到「逐步棄核換取逐步撤銷制裁」。河內特金會破局一大原因，是美國堅持全面棄核換取撤銷制裁，但朝鮮拒絕。

二人雖未見有任何新的承諾，但特朗普宣布美方將在國務卿蓬佩奧的主導下於2至3周內組建工作組，跟朝鮮磋商，蓬佩奧將安排國務院朝鮮問題特別代表比根擔任談判代表。輿論一般認為打破2月越南河內第二次「特金會」不歡而散後的僵局，

特朗普又稱，朝鮮目前沒作核導試驗，又指美方不將試射近程導彈視為導彈試驗，他們關注的是試射彈道導彈。

教宗讚進一步走近和平

韓國總統文在寅稱，新一輪特金會為推動韓半島和平進程取得重大突破，又大讚特朗普果敢、獨特的解決問題方式。教宗方濟各稱讚「特金會」，希望這會進一步走近和平，不止是朝鮮半島，還是為了全世界。新華社則發表國際時評，指期待朝美能夠超越握手，拿出更大決心和誠意，談出成果。

（路透社/法新社/CNN/紐約時報）