德女船長載難民強闖意國被捕

【明報專訊】地中海人道救援船「海洋-監察3」（Sea-Watch 3）滯留海上逾半個月後，德國籍女船長因憂慮船上數十名利比亞非法移民身心狀况惡化，上周五（28日）晚強行駕駛救援船停泊在意大利一個港口被捕，面臨最多10年監禁及罰款，但她的行為廣受意大利反對派支持，認為她是反抗民粹主義政府的英雌。
獲讚反民粹主義英雌
「海洋-監察3」隸屬德國人道組織「海洋監察」（Sea Watch），本月12日在利比亞海域救起53名非法移民後駛向意大利。意大利帶走其中11名最羸弱者，但表明不歡迎其餘人，只會在有國家承諾接收他們後才允救援船泊岸。雖然芬蘭、法國、德國、盧森堡和葡萄牙5國於上周五答應收容他們，但意國遲遲未下達泊岸和登陸批文，雙方在海上對峙。
31歲德國籍船長拉克特（Carola Rackete）稱船上非法移民已無法忍受變相囚禁，擔心他們的心理狀况，又稱各方對船上的緊急狀態視而不見。上周五（28日）晚，「海洋-監察3」突破意大利海岸防衛隊船隻阻撓，成功停泊西西里島蘭佩杜薩港（Lampedusa）。拉克特因拒絕聽從軍方指示被捕，可被判監3年至10年。拉克特被大批警員押解上岸時沒有反抗，有支持者鼓掌，亦有示威者高呼「滾出去」。船上42名移民昨日獲准上岸，並由巴士載走。
內政部長誓言重罰涉事組織
隸屬極右「聯盟黨」的內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）昨日聲言將重罰涉事非政府組織。「海洋監察」則批評沒有國家聽到船民危急的呼籲，讚揚拉克特只是作出「堅守海洋法、帶領人前往安全地方」的正確行為。
拉克特的行為備受親難民的意大利反對派讚揚。她表示，自己是白人，是德國人，長於富裕國家，有好的護照，故此覺得有道德責任去協助那些沒有同樣機會的人。
（法新社/路透社）
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