結束20年談判 歐盟南美4國達貿協

「南方共同市場」包括分踞南美第一和第三大經濟體、擁有豐富的礦物及農產品的巴西和阿根廷，另加巴拉圭和烏拉圭。巴西總統博索納羅稱這貿易協議為「歷來最重要」，阿根廷總統馬克里亦稱之為「前所未有」。歐盟委員會主席容克說，這是歐盟迄今最大宗的貿易協議，這顯示了歐盟「支持以規則為基礎的貿易」。他說：「在國際貿易緊張底下，我們今天與『南方共同市場』的伙伴傳遞了，我們支持基於規則的貿易這強烈信號。」

削關稅 減技術壁壘

這項貿易協議涵蓋7.8億人口的市場，總產值達19萬億歐元。雖然協議仍須徵得歐洲議會和28個成員國批准，惟一旦落實，歐洲企業每年對該南美四國的出口可省逾40億歐元的關稅，通訊設備、汽車、金融服務、酒類、藥物等，將較易打入南美。至於南方共同市場的成員國，一年可以7.5％關稅出口9.9萬噸牛肉，遠低於原先的40％至65％稅率。此外，出口往歐盟的糖和家禽，各獲享18噸免稅。雙方還將促進服務交流、政府採購，減少技術壁壘，實施有效的檢疫衛生措施及維護知識產權。雙方現時一年的商品貿易額為880億歐元，當中歐盟有25億歐元貿易順差，主要輸出器械、運輸工具、化學品等。南美則主要出口農產品、原材料予歐盟。

南美右派上場加快談判

談判始於1999年，中途因為南美左翼浪潮興起和歐盟農民反對而導致談判膠着，甚至一度中止。隨着主張單邊主義的特朗普2016年當選美國總統，加上巴西和阿根廷右派上台，談判步伐加快。雖然博索納羅今年上台後威脅退出巴黎氣候協定，促使法國總統馬克龍以此自貿協議的成敗予以威嚇，令談判一度變得複雜，但兩大陣營努力縮窄分歧，最終達成協議。

歐盟要極力維護戰後講規矩的國際秩序，力抗英國脫歐、中美貿易戰等反映的保護主義，過去兩年跟加拿大、墨西哥、日本、新加坡和越南擴大了貿易聯繫。美國蒙茅斯大學的拉美學者斯科特（Robert Scott III）指出，這份協議令巴西、阿根廷的農業受惠，在兩國經濟均面臨衰退壓力下，協議有助於刺激經濟增長，能鞏固鄉郊對那兩國領袖的支持，尤其是馬克里將於今年10月角逐總統連任。

對於歐洲農民擔憂不公平競爭，歐盟農業事務專員霍根（Phil Hogan）強調這是一份雙贏的協議，歐盟會審慎處理配額協助農業應付挑戰，「將確保任何產品湧入歐洲市場並無危險，不會威脅到歐洲農民的生計」。

（綜合報道）