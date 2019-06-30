大阪宣言：公平自由市場開放 G20閉幕 連續兩年不提反保護主義

路透社稱去年受美壓力沒提

這次的G20領袖宣言首先提出對全球經濟的評估，形容全球經濟增長看來正穩定下來，預計今年後期和明年會有溫和改善，但指增幅仍低，風險仍傾向有下行壓力，「最重要的是，貿易和地緣政治緊張關係加劇」。宣言其後提到如何促進經濟增長，強調眾成員國「致力實現自由、公平、非歧視、透明、可預測和穩定的貿易和投資環境，並保持我們的市場開放」。

特朗普上台後即向部分原有貿易協議開刀，又挑起關稅戰，惹來保護主義和損害自由市場的批評。中方一向亦有類似指摘，國家主席習近平昨日亦提起，形容富國保護主義「正在摧毁全球貿易秩序」。G20宣言一向有提及反對保護主義的說法，但去年布宜諾斯艾利斯峰會的宣言罕有未提到這項明顯針對美國的指控，路透社當時指，這是華府幕後強力施壓所致，今次是連續第二年沒有談及。日本首相安倍晉三強調，G20領袖有很多共通處，例如認同G20有必要繼續成為環球經濟增長的動力。

重提改革世貿 成員國須解爭端

宣言其後提到世界貿易組織（WTO）改革問題。對比去年底阿根廷布宜諾斯艾利斯G20峰會的宣言只簡短提到「支持世貿的必要改革以改善其運作」，今次宣言不但重提這一句，更指G20成員國領袖會「有建設性地跟其他世貿成員國合作」，包括為明年6月在哈薩克舉行的第12屆世貿部長級會議鋪路。在美國跟盟友等不咬弦的調解機制問題上，宣言提到「同意有需要就爭端解決機制的運作採取行動，以符合WTO成員國商討得出的規則」。華府目前以拒派新法官到世貿上訴機構的方式，抗議後者涉嫌越權和偏離職責，令其無法有效運作。

重申巴黎協定 各國按情况履行責任

在華府另一長期挑起火頭的氣候變化問題上，宣言稱《巴黎協定》簽署國重申對全面執行協定的承諾，並反映共同但有差異的責任及相應能力——視乎各國情况。另一段落寫明美國重申退出《巴黎協定》的決定，又聲言美國是減排大國，能源業相關的二氧化碳排放在2005年至2017年間下降14%。宣言又寫入日本主張的「大阪藍色海洋願景」，目標是令塑膠垃圾導致的新海洋污染在2050年或以前降到零。

（綜合報道）