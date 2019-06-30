內地專家：雙方立場未鬆動 談判變數大

可能達不成協議「特朗普很矛盾」

時殷弘說，習特會有效地緩和了目前中美貿易爭端的緊張氣氛，美國對華為的打擊亦略有鬆動；但美方無論是迫使中國巨量購買美國商品，或針對晶片等方面關鍵核心要求都沒有出現變更。同時，中國方面反對美國針對中國特別嚴格和不公正的立場也沒有改變。

他又說，貿易戰對雙方都有重大傷害，美國國內對特朗普採取對華貿易戰的策略是否正確的懷疑也在逐步加大。此也是特朗普急於在G20上會晤習近平、進而使中美雙方達成恢復談判的原因之一。「另一方面，特朗普也很矛盾，他一直強調沒有協議比有壞協議要好。」而造成中美貿易爭端的主要問題在於中美結構性的對立，「所以恢復談判以後，至少達不成任何協議的可能性是存在的」。

貿戰以來曾多次出現僵局再恢復談判，時殷弘認為，關鍵問題在於雙方立場的巨大鴻溝基本未縮小。「有效地終止貿易戰及達成協議，關鍵在於雙方特別是美國方面在貿易談判中所提的重要要求有否變更，但到目前為止還未有此迹象顯現。」

不過，北京市民對中美談判則較樂觀，從事金融業的王先生認為，貿戰肯定會波及兩國乃至於世界經濟的穩定，相信兩國元首也是基於此考慮，有意和平解決問題，而不會令談判惡化至不可收拾。醫生宋先生認為中美貿易戰肯定會出現反覆，「因為特朗普很不靠譜」。