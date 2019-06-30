中美重啟貿談 華為「鬆綁」 習特會80分鐘 美不徵新關稅 華增購農產品

現有關稅不減 允售華為零部件

「習特會」昨早10時50分在大阪國際會展中心舉行，12時許結束。彭博社引述特朗普在會後稱，「美中已重回正軌（right back on track）」。特朗普下午召開發布會表示，美國不會對中國額外3500億美元中國商品加徵新關稅，亦不會取消現有關稅，兩國經貿團隊將就具體問題繼續討論；而中國會買大量美國農產品和食品，美方將開出清單。

特朗普還透露，會談中向習近平表明美國公司會繼續向華為出售零部件，但雙方未有討論孟晚舟案。他說：「我們向華為出售了大量產品（零部件），讓華為做它的一系列產品。我說了，這沒有問題，我們會繼續出售這類產品。」當被問及這是否代表美國商務部會將華為從俗稱黑名單的「實體清單（Entity List）」移除，他說雙方會在明日或下周二（7月2日）再討論，不過這個問題複雜，會留待貿談最後解決。

習稱中美利益交融 不應衝突對抗

央視報道，兩國元首同意中美在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。新華社隨後發稿指中美兩國同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。習近平指出，中美雖然有一些分歧，但雙方利益高度交融，合作領域廣闊，不應該落入所謂衝突對抗的陷阱；又強調希望美方公平對待中企和中國留學生。特朗普則回應，中國有很多非常優秀的學生，他樂見他們到美國留學。

特朗普讚習「中國200年最出色領袖」

習近平在閉門會議前還提及「乒乓外交」，並表示中美建交40年，「合則兩利、鬥則俱傷」的事實始終未變。特朗普則透露，二人前晚在G20晚宴上已討論諸多議題，發布會上又稱讚習近平是「十分出色的人（brilliant man）」、「中國200年來最出色的領袖」。有記者問及如何定義中美關係，特朗普回答，兩國可以是「戰略伙伴」。

針對特朗普表示或解除華為一些禁令，中國外交部G20特使、國際經濟司司長王小龍在大阪舉行媒體吹風會時表示，「如果美方說到做到的話，我們肯定是歡迎的」。他說華為是一間信息技術領先的私企，「這麼一間公司無論到哪投資，或者參與當地通訊產業的開發、建設、運營，都會對當地的通訊產業起到一個很好的促進作用」。

邱騰華：暫可終止負面情緒

本港商務及經濟發展局長邱騰華昨接受無綫新聞和有線新聞訪問時表示，中美糾紛已對世界以至香港的經濟造成負面影響，今次中美雙方能重啟貿易磋商是好事，起碼能終止雙方停止談判帶來的負面情緒。但邱騰華認為，能否完全解除負面因素、能否在磋商中圓滿解決，仍要看重啟會談後的進展和結果。

習特會前，美國農業部上周五（28日）報告，中國向美國購買超過54萬噸大豆，是去年3月以來最大數量，並強調是宗新交易。市場人士相信是中方在首腦會晤前釋出善意。央視昨日晚間報道，在G20結束後，習近平與隨行官員已經離開大阪，回到北京。